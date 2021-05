Les attaques racistes contre Nikki Haley reprennent alors que le truthérisme de deuxième prénom devient une chose – RedState ⋆ .

«Nous vivons dans les temps les plus stupides» est devenu mon slogan ces derniers temps, et mon garçon, ai-je encore plus de preuves de cela pour vous.

Essayez de calmer votre enthousiasme car le truthérisme du deuxième prénom est de retour et Nikki Haley est à nouveau la cible. Vous voyez, selon le dogme de gauche, si vous êtes d’origine indienne mais que vous avez un nom qui sonne un peu anglais, alors vous devez être un traître racial qui a changé votre nom pour plaire au terrible homme blanc.

Oui, aussi stupide que cela puisse paraître, c’est la position actuelle mise en avant sur les réseaux sociaux. Voir par vous-même.

Merci pour la question. Nikki est un mot punjabi qui signifie petit. C’est mon deuxième prénom sur mon certificat de naissance. En tant que personne qui ne porte pas non plus son prénom, je suis sûr que vous comprenez. https://t.co/xwEWhyhnnF – Nikki Haley (@NikkiHaley) 30 avril 2021

Bien sûr, Internet est soudainement devenu un expert des traditions de dénomination punjabi.

Donc, en tant que Punjabi, vous savez également que les Punjabis n’ont pas de deuxième prénom. Le deuxième prénom est une terminologie européenne à insérer dans le nom saint / religieux avant le nom de famille. Un nouvel acquiescement aux noms occidentaux montre soit de la faiblesse, soit de l’opportunisme – Dr Sudip Minhas (@sudipminhas) 1er mai 2021

En tant que Punjaban moi-même, vous et moi savons tous les deux que «Nikki» n’est PAS un deuxième prénom. C’est un surnom. Vous avez choisi de supprimer «Nimrata» comme votre nom parce que vous vouliez apparaître aussi blanc que possible, sachant que vous ne seriez pas en mesure d’arriver là où vous êtes maintenant sur un nom indien. Arrête de mentir. – Sukhmani Regina Kaur (@SukhiBookCorner) 1er mai 2021

«Ça ne peut pas être ton nom!» elle a crié des sièges bon marché à une autre personne qui a littéralement ce nom sur son certificat de naissance.

Ce dont vous êtes témoin, c’est du racisme de la part de personnes qui se disent «antiracistes». Ils avancent la proposition que l’on ne peut pas être représentatif de leur race s’ils n’ont pas un nom qui sonne traditionnellement ethnique. Remarquez l’obsession absolue pour tout le monde sauf qui est réellement la personne en tant que, vous savez, une personne. Le racisme reconditionné est toujours du racisme.

Ce qui est encore plus absurde, c’est à quel point cela s’éloigne des autres idéologies de gauche.

Pour les personnes qui pensent que vous pouvez choisir votre sexe, 31 saveurs de préférence sexuelle et tous les 75000 autres impératifs sociaux que la gauche pousse, ils sont vraiment préoccupés par le nom réel de @ NikkiHaley. – Scott Hounsell (@Hounsizzle) 1er mai 2021

Je n’ai pas dit que ce qu’ils faisaient devait avoir un sens, n’est-ce pas? La quantité d’incohérence idéologique à gauche est vraiment un spectacle à voir parfois, mais ils l’affirment avec la plus grande confiance.

Je dis tout cela comme quelqu’un qui n’est pas vraiment fan de Nikki Haley. Elle n’est pas mon choix pour 2024, avec ou sans Trump dans le mix. Malgré cela, l’équité nécessite de dénoncer cette idiotie. Haley ne mérite pas ce genre d’absurdités racistes de la part de ses opposants politiques. Entre les récentes attaques racistes contre Tim Scott et cela, les démocrates et leur base de gauche expliquent clairement qui ils sont.