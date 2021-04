Les attaques républicaines contre Maxine Waters prouvent que le GOP est engagé dans une politique de pleurnicheries blanches ⋆ .

Les dirigeants républicains veulent vraiment maintenir le mythe ridicule selon lequel ils ne sont pas le parti de la suprématie blanche, alors même qu’ils envoient des e-mails de collecte de fonds remplis d’éloges pour l’adhésion de Tucker Carlson à ce qui ne peut être décrit que comme une théorie du complot nationaliste blanc. La républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie et le républicain Paul Gosar de l’Arizona ont récemment dévoilé des plans pour un nouveau caucus républicain appelé «America First Caucus», utilisant une rhétorique nationaliste ouvertement blanche comme «les traditions politiques anglo-saxonnes uniques» et «les descendants de Architecture européenne. » L’incapacité à envelopper leur racisme dans un codage légèrement plus subtil a attiré immédiatement les tut-tut de la direction du GOP, avec le chef de la minorité Kevin McCarthy, R.-Calif., Tweetant que le GOP ne concerne pas les «sifflets de chiens nativistes».

C’est un truc génial que McCarthy tire. Il redéfinit le mégaphone que Gosar et Taylor Greene utilisaient comme un «sifflet de chien», plaçant la barre de subtilité si bas pour le racisme que tout sauf un capot du Klan et une croix en feu est considéré comme «discutable». Comme l’a averti Heather «Digby» Parton au Salon de lundi, il s’agit «d’une vieille stratégie de la droite qui intègre inexorablement leurs croyances d’une manière qui permet à beaucoup d’entre eux d’échapper à leurs responsabilités.» Les républicains laissent les grandes gueules prendre la chaleur de la réaction du public, mais exploitent l’espace que les extrémistes ont ouvert pour aller toujours plus dans la direction d’extrême droite.

Prouvant la théorie de Parton presque immédiatement vraie, McCarthy a ensuite lancé une fausse crise de colère à cause des commentaires du représentant Maxine Waters. Le démocrate de Californie était samedi à Brooklyn Center, dans le Minnesota, pour soutenir les manifestations contre le meurtre de Daunte Wright, 20 ans, par un policier, et des journalistes ont demandé ce que les gens devraient faire si le jury ne condamnait pas Derek Chauvin, un ancien officier de police accusé du meurtre de George Floyd à seulement des kilomètres de là.

«Nous devons rester dans la rue et devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels », a répondu Waters.

Pour être atrocement clair, personne ne croit réellement que par «confrontation», Waters parlait de tout sauf d’une confrontation pacifique. Contrairement à ses collègues républicains, dont les seules langues restantes sont la «mauvaise foi» et les «sifflets de chien», Waters est quelqu’un qui dit ce qu’elle veut dire et signifie rarement autre chose que ce qu’elle a clairement dit.

Mais McCarthy, malgré ses fausses affirmations selon lesquelles il est «le parti qui offre plus d’opportunités à tous les Américains», s’est précipité avec enthousiasme pour se retourner contre Waters pour son soutien sincère à une véritable égalité. Il a faussement accusé Waters d ‘«incitation à la violence à Minneapolis» et a exigé que le président de la Chambre Nancy Pelosi punisse Waters. Son panique est survenu un jour après que Taylor Greene a publié une lettre insistant pour que le Congrès expulse Waters, démontrant une fois de plus que McCarthy et Taylor Greene sont vraiment sur la même longueur d’onde sur la plupart des choses.

Ce qui se passe ici n’est pas un énorme mystère, bien sûr. Les dirigeants républicains savent que leur base a soif de justifications du racisme, en particulier lorsque les manchettes des journaux sont actuellement dominées par des histoires de violence policière insensée. Frapper une femme noire de 82 ans et insinuer qu’elle a besoin de s’asseoir et de se taire est un vieux complot raciste.

C’est aussi une projection de droite. Après tout, il y a à peine quelques mois, Donald Trump a littéralement incité ce qui devrait être compris comme une insurrection nationaliste blanche, envoyant des milliers de redhats prendre d’assaut le Capitole américain après avoir passé plus de deux mois à affirmer sans subtilité que les électeurs noirs dans des villes comme Philadelphie et Detroit étaient illégitimes. Mais la plupart des électeurs républicains soutiennent l’insurrection et les raisons de Trump pour l’inciter, leurs dirigeants sont donc impatients de trouver une sorte d’excuse pour minimiser ce qui s’y est passé. Et prétendre que «les deux côtés» sont également violents est la méthode préférée, même si une grande différence entre Waters et Trump est que le premier n’a jamais incité et n’inciterait jamais une foule violente à renverser une élection légitime.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a également sauté sur les commentaires de Waters, accusant faussement la députée d ‘«intimidation» du jury et exigeant l’annulation du procès. Cela correspond à sa stratégie de défense plus large, qui ne vise pas à prouver l’innocence de son client, mais plutôt à rejeter un tas de rationalisations aléatoires pour la race et à espérer qu’au moins un des jurés blancs est suffisamment impudique pour l’attraper. Se plaindre de Waters consiste à distraire un juré potentiellement accro à Fox News et à le convaincre de se concentrer sur son grief blanc et non sur les preuves contre Chauvin. C’est une version de ce que font tous les médias de droite en ce moment. Les personnages à droite de Tucker Carlson à Ted Cruz sont occupés à prétendre que la colère noire, et non la violence policière, est le vrai problème.

La bonne nouvelle est que Pelosi n’est pas assez stupide pour se livrer à la crise de colère raciste de McCarthy, disant calmement aux journalistes: «Je ne pense pas qu’elle devrait s’excuser» et que Waters – comme tout le monde le sait, même si les républicains prétendent le contraire – «en a parlé» confrontation «à la manière du mouvement des droits civiques».

Waters était également imperturbable, disant au Grio: «Je ne crains pas qu’ils continuent à déformer ce que je dis. En ce qui concerne les républicains, a ajouté Waters, «c’est qui ils sont et c’est ainsi qu’ils agissent».

Waters a bien sûr raison. Les républicains, comme l’avocat de la défense de Chauvin, n’ont pas d’arguments légitimes et ils n’ont certainement pas les faits de leur côté. Il ne leur reste plus qu’à pleurnicher, à feindre l’indignation et à troller – tout pour éviter de s’engager dans un débat rationnel sur les questions, car c’est toujours un espace perdant pour les conservateurs. La seule façon de gérer ces gambits de mauvaise foi est de minimiser l’engagement (rappelez-vous la maxime sur la lutte avec les porcs) et de concentrer plutôt les énergies sur ce qu’ils font et pourquoi.

Ce qu’ils font: un proxénétisme raciste. Pourquoi: Parce qu’ils savent très bien qu’ils ne peuvent pas gagner le débat sur le fond.

Les conservateurs racistes veulent désespérément parler de tout sauf du vrai problème, qui est le problème persistant de la violence policière et le rôle que joue le racisme pour l’alimenter. Et s’ils peuvent peindre une femme noire exigeant justice en tant que méchante, tant mieux pour leur base qui veut sans cesse entendre des contes de fées sur les raisons pour lesquelles leurs sectarités les plus laides sont justifiées.

