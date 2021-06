Les attaques royales du prince Harry et de Meghan Markle ont été «très, très dommageables» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex – qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique – se sont déchaînés contre la monarchie dans une série d’interviews. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a qualifié les attaques de Harry et Meghan de “très, très dommageables”.

M. Fitzwilliams a déclaré au Daily Star: «Les activités des Sussex, lorsqu’ils se sont exprimés, ont été très, très dommageables.

“Il n’y a aucun doute là-dessus.”

Il a ajouté que la reine aurait trouvé les actions de Harry et Meghan « déplorables ».

M. Fitzwilliams a déclaré: “Elle a réalisé à quel point ils étaient mécontents, mais s’exprimer comme ils l’ont fait est une chose totalement différente.

“La reine aura trouvé la façon dont les Sussex ont géré les choses, je pense, déplorable.”

Harry et Meghan ont fait une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Ils ont affirmé que les assistants royaux avaient refusé d’aider Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire et ont déclaré qu’un parent avait fait un commentaire raciste sur la couleur de peau de leur fils.

Et dans une interview en podcast le mois dernier, Harry a comparé la vie royale à “un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo”.

Harry s’en est de nouveau pris à son père dans sa série documentaire Apple TV sur la santé mentale, The Me You Can’t See, qu’il a fait équipe avec Winfrey.

Il a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens.

“Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants. “

Harry a également accusé la famille royale de “négligence totale” et a averti qu’il “ne serait jamais contraint au silence” à l’avenir.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 et vivent maintenant en Californie.

Harry est retourné au Royaume-Uni une fois depuis le Megxit pour les funérailles du prince Philip en avril.