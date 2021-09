Les attentats du 11 septembre ont mis fin à la télévision sur rendez-vous, inaugurant le cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7 – WWD

Il y a vingt ans, par un matin d’été limpide alors que des millions d’Américains se rendaient au travail, l’ère des informations 24h/24 et 7j/7 était née.

Oui, les informations par câble existaient avant que les terroristes ne détournent quatre avions de ligne et les projettent contre le World Trade Center et le Pentagone (pendant que les passagers du vol 93 ont organisé un soulèvement contre leurs bourreaux potentiels). CNN avait été le pionnier du modèle d’information 24 heures sur 24 lors de ses débuts en 1980 et s’est imposé avec une couverture aux petites heures de la guerre du Golfe de 1991. En 1996, Fox News et MSNBC étaient entrés sur le marché.

Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont été l’événement qui a bouleversé le modèle de l’information à heure fixe qui prévalait depuis l’aube de la télévision. C’était un jour où les Américains – et le monde – ne pouvaient pas détourner le regard.

À l’époque, la télévision et la radio étaient les seuls médias de masse pour l’information en direct. Internet et les « téléphones intelligents » existaient, mais ils étaient loin d’être omniprésents (ou très utiles). Les médias sociaux tels que nous les connaissons aujourd’hui étaient encore dans des décennies. Et les anciennes imprimeries n’avaient pas encore mis en place d’offres numériques robustes, sans parler de capacités de vidéo en direct fiables.

“Le cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7 n’a jamais été aussi percutant qu’au lendemain des attentats”, a déclaré Andrea Mitchell, qui a couvert l’événement en cours pour NBC News.

Andrea Mitchell présente la couverture des attentats avec le présentateur de “Nightly News”, Tom Brokaw. Photo de courtoisie

Les organes de presse ont commencé à se démener pour comprendre ce qui se passait après que le premier avion s’est écrasé sur la tour nord à 8 h 46. Quatre minutes plus tard, à 8 h 50, les premières images en direct de fumée s’échappant de la tour nord ont été diffusées. À 8 h 51, les trois émissions du matin (NBC « Today », « Good Morning America » d’ABC, « The Early Show » de CBS) avaient supprimé leurs programmes pour couvrir les attaques. Le deuxième avion s’enfonçant dans la face sud de la tour sud a été diffusé en direct à la télévision à 9h03.

“En l’absence de médias sociaux, d’informations par câble, les informations diffusées sont devenues ininterrompues”, ajoute Mitchell. «Nous avons été à l’antenne pendant cinq jours sans interruption publicitaire sur tous nos réseaux, de NBC à MSNBC en passant par CNBC, et c’est avant le streaming. Nous l’avons vu sous nos yeux. L’horreur d’un immeuble qui s’effondre. Les gens dans les avions, les gens dans les immeubles, j’en connaissais certains. Un endroit qui m’était si familier, New York City, ma ville natale. Et puis l’attaque du Pentagone à Washington, où j’habitais. L’évacuation du Congrès. Les victimes et la souffrance et la survie et la résilience de New York. Il n’y a aucun moyen que cela n’ait pas transformé toutes nos vies collectivement. »

Les réseaux de diffusion dits Big Four – ABC, CBS, Fox et NBC – ont préempté quatre soirées de programmation de divertissement aux heures de grande écoute entre le 11 et le 15 septembre 2001, pour ce que le Washington Post a qualifié à l’époque de « le plus long flux continu. de couverture pour un seul reportage de l’histoire de la télévision.

Le mari de Mitchell, alors président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, était au-dessus de l’océan Atlantique, sur un vol de retour aux États-Unis depuis la Suisse, lorsque l’espace aérien américain a été fermé. Au moment où son avion a fait demi-tour et a atterri à Zurich, il était environ 16h30 à Washington. Mitchell, qui était dans la salle de rédaction du bureau de Washington de NBC, a entendu son téléphone sonner. Elle y a répondu juste au moment où le présentateur de «Nightly News» Tom Brokaw était sur le point de lui lancer du bureau des présentateurs à New York.

« J’ai dit : ‘Salut, où es-tu ?’ », se souvient Mitchell. “Et à mon oreille, j’ai entendu le producteur dire : ‘Andrea, nous sommes sur le point de venir te voir.’ Tout ce que je pouvais dire à [Greenspan] était, ‘Écoutez’ et j’ai mis mon vieux téléphone portable à clapet sur mes genoux. Et pour Tom et pour notre public, j’ai repris tout ce qui s’est passé ce jour-là. Et c’est ainsi que mon mari, qui était le président de la Réserve fédérale, a découvert ce qui se passait.

Ce jour-là – lorsque 2 977 personnes ont été tuées – les Américains ont été collés collectivement à leur téléviseur alors que les images des attaques ont cédé la place à la vidéo de la pile qui couve à Ground Zero – toujours en feu quelques jours plus tard – et aux photos des disparus qui tapissaient le Lower Manhattan . (Sur les 2 753 personnes tuées dans les tours, 1 674 ont été identifiées par ADN, la dernière en date il y a seulement quelques jours.)

Chris Jansing ancre la couverture en direct de MSNBC depuis le toit du siège du réseau à Secaucus, NJ, où des panaches de fumée des tours jumelles peuvent être vus au loin. Photo de courtoisie

“Ceci, de la manière la plus étonnante, a défini ce que pourraient être les dernières nouvelles, dans le meilleur sens possible”, a déclaré Chris Jansing, qui était le présentateur du matin sur MSNBC le 11 septembre. Ce jour-là, Jansing a ancré depuis le toit bas de le siège du réseau à Secaucus, NJ, qui avait une vue sur Lower Manhattan. Par-dessus son épaule, les téléspectateurs pouvaient voir les panaches de fumée s’élever de Ground Zero.

À l’époque, 90 pour cent des adultes ont déclaré avoir obtenu la plupart de leurs informations sur les attaques à la télévision, selon une étude du Pew Research Center, tandis que seulement 5 pour cent ont obtenu des informations en ligne. La télévision regorgeait d’images de mort, de chagrin et de destruction. Pourtant, la majorité des Américains (63%) ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas arrêter de regarder. Nielsen Media Research a estimé que 80 millions d’Américains regardaient la couverture aux heures de grande écoute des attentats du 11 septembre.

La couverture de NBC ce soir-là a réuni en moyenne plus de 22 millions de téléspectateurs de 20 h à 23 h, tandis qu’ABC et CBS en ont réuni en moyenne plus de 17 millions et 14 millions, respectivement. Nous ne saurons jamais précisément combien de personnes regardaient l’horreur se dérouler ce matin-là. (À l’époque, Nielsen ne mesurait pas le visionnage hors domicile, et des millions d’Américains regardaient probablement les attaques se dérouler dans leurs bureaux.) C’était difficile à regarder ; dans les jours qui ont immédiatement suivi le 11 septembre, 71% des adultes ont déclaré se sentir déprimés, selon Pew, tandis que près de la moitié avaient des difficultés à se concentrer et un tiers ont signalé des troubles du sommeil.

À l’époque, Jansing vivait avec son chien dans un appartement de grande hauteur le long de la rivière Hudson à Manhattan avec vue sur les tours jumelles. Elle n’a pas pu retourner dans son appartement avant le 12 septembre ; à ce moment-là, les tours étaient subsumées par les flammes et la fumée âcre. Chaque matin dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle se réveillait à 4 heures du matin pour se rendre à Secaucus pour ancrer la couverture en cours de MSNBC.

« C’était d’abord un privilège, mais aussi une responsabilité de faire ce travail et de bien le faire », dit-elle. « Parce que je savais à quel point c’était important. Les flammes ont duré si longtemps. Mon réveil matinal regardait par cette fenêtre et même dans le noir, je pouvais voir ce qui restait. Et en me disant : ‘Casse-toi, il est temps d’aller faire la chose la plus importante que tu feras professionnellement.’ »

En effet, de cette horreur est né un esprit d’unité qui semble presque impossible aujourd’hui. Ensuite, le maire de New York Rudy Giuliani et l’ancien président et première dame Bill et Hillary Clinton se sont tenus côte à côte au Yankee Stadium pour un service commémoratif 12 jours après les attentats. Aujourd’hui, le gouffre idéologique est si large que les Américains ne semblent pas d’accord sur les faits de base – ou la réalité, car les théories du complot ont été intégrées par les médias sociaux.

Et les médias ? En novembre 2001, selon Pew, les agences de presse bénéficiaient de « notes record pour le professionnalisme ». Environ sept adultes sur dix (69 %) ont déclaré qu’ils « défendaient l’Amérique », tandis que 60 % ont déclaré qu’ils protégeaient la démocratie.

Mitchell ajoute : « Les médias d’information ne seront plus jamais les mêmes. Cela a accéléré la poussée technologique vers les médias sociaux, ce qui a conduit à la création des plateformes pour lesquelles nous travaillons maintenant. La pandémie ne doit pas être sous-estimée en tant qu’événement transformateur étant donné la perte indicible. Mais à bien d’autres égards, le 11 septembre n’a pas du tout disparu. Et j’espère que ces mémoriaux rappellent aux gens le sacrifice, la perte et le sens de la communauté dans lequel nous nous sommes tous réunis. »