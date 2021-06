Les attentes de bénéfices justifient la prudence à court terme mais les perspectives à moyen terme sont positives | ENTREVUE

Jitendra Arora, vice-président exécutif et gestionnaire principal de fonds d’actions, ICICI Prudential Life Insurance Company.

Les marchés boursiers s’attendent désormais à une nette amélioration des bénéfices, aidés par l’afflux massif de liquidités observé pendant la pandémie. Bien que cela justifie une certaine prudence à court terme, mais les projections à moyen terme prévoient un rebond de la croissance entraînant une croissance des bénéfices à deux chiffres pour le marché et des rendements boursiers sains, Jitendra Arora, vice-président exécutif et gestionnaire principal de fonds d’actions, ICICI Prudential Life Insurance a déclaré Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Il a en outre ajouté qu’il existe une opportunité pour les investisseurs dans les actions et les secteurs qui sont positivement alignés sur la normalisation de l’économie. Voici les extraits édités.

Où voyez-vous les marchés boursiers se diriger à partir d’ici ?

Les 15 derniers mois ont été une période très volatile mais enrichissante pour les investisseurs où nous avons vu une correction de 40 % en un mois, puis un rallye qui a conduit à de nouveaux sommets historiques pour les marchés du monde entier. Le choc de demande lié au Covid-19 a été suivi de mesures de relance monétaire et budgétaire, entraînant une forte baisse et une reprise rapide des marchés. À ce stade, les marchés s’attendent à une nette amélioration des bénéfices et, compte tenu du contexte d’énorme liquidité, il se négocie à des multiples plus élevés par rapport à leur propre histoire. Cela justifie une certaine prudence à court terme et nous nous attendons à ce que les marchés se consolident autour des niveaux actuels. Cependant, à moyen terme, la croissance devrait rebondir, entraînant une croissance des bénéfices à deux chiffres pour le marché et des rendements boursiers sains.

Quels facteurs peuvent stimuler les marchés au cours des prochains trimestres ?

En Inde, la deuxième vague a affecté le processus de reprise de la demande. Cependant, les marchés examinent cela et s’attendent à ce que la demande commence à se redresser à mesure que les cas positifs de Covid-19 diminuent et que la vaccination s’améliore. Les cours des actions sont fonction des bénéfices, de la liquidité et des sentiments du marché. En ce qui concerne les bénéfices, la situation a été mitigée au cours des 15 derniers mois où certains secteurs comme les matières premières, les produits chimiques de spécialité, les peintures et les produits pharmaceutiques se sont bien comportés en raison de facteurs mondiaux ou de la demande intérieure refoulée, mais certains autres secteurs comme les voyages et l’hôtellerie, les services financiers, le raffinage et la pétrochimie ont été affectés négativement. Les acteurs du marché anticipent une reprise des secteurs touchés et s’attendent en même temps à ce que les secteurs qui ont bien fait consolider leurs bénéfices, conduisant ainsi à une nette reprise des bénéfices pour les exercices 2022 et 2023. Ainsi, la trajectoire des bénéfices et l’évolution des conditions financières seront les principaux moteurs des marchés au cours des prochains trimestres. Nous ne serons pas surpris si les marchés sont déçus par l’un de ces facteurs au cours des 2-3 prochains trimestres et corrigent en conséquence. Cependant, la vision à moyen et long terme reste positive, soutenue par les attentes d’une croissance des bénéfices à deux chiffres pour les entreprises indiennes, ce qui devrait conduire à des rendements boursiers sains.

Les actions de métaux ont connu une consolidation récemment. Est-il temps de comptabiliser les bénéfices et de partir ?

Les matières premières mondiales comme l’acier sont très sensibles aux perturbations mineures de la demande et de l’approvisionnement à court terme. Ainsi, une réduction de l’approvisionnement en Chine, qui est le plus grand producteur et consommateur d’acier au monde, peut changer le cours des prix de l’acier. Les réductions d’approvisionnement en Chine et la stimulation de la demande attendue du reste du monde après la covid ont conduit à des prix de l’acier élevés. Les stocks d’acier indiens ont bénéficié de ces prix élevés et ont utilisé les flux de trésorerie pour désendetter leurs bilans. Cependant, les bénéfices à terme s’appuient sur une correction significative des prix par rapport aux niveaux actuels. Ainsi, chaque trimestre où les prix restent aux niveaux actuels, cela signifiera un ajout important aux flux de trésorerie pour les entreprises sidérurgiques qui ajoute à la valeur de leurs capitaux propres. Cela peut être utilisé pour réduire davantage l’endettement ou financer la croissance. En conséquence, nous pourrions assister à une certaine volatilité et à une consolidation. Cependant, les valorisations de quelques sociétés restent attractives et pourraient conduire à des rendements sains à deux chiffres par rapport aux niveaux actuels sur 18 à 24 mois.

Quel regard portez-vous sur le segment des petites et moyennes capitalisations ?

Nous préférons regarder chaque action dans son propre éclairage plutôt que comme une catégorie. Il y a des poches dans la catégorie de la capitalisation boursière qui semblent riches. Cependant, il existe également des actions susceptibles de générer de bons rendements à moyen et long terme. Notre effort est d’identifier les actions en termes d’attractivité tout en restant indépendant de la taille (sous réserve de la capitalisation boursière minimale que nous pouvons acheter). Le positionnement sur ce titre est alors fonction de la capitalisation boursière/liquidité/impact coût/matérialité par rapport à notre portefeuille.

Dans quels secteurs repérez-vous actuellement des opportunités ?

Nous voyons des opportunités dans les actions/secteurs qui bénéficient d’un effet de levier positif sur la normalisation de l’activité économique. Cela comprend les finances, les voyages et l’accueil, la mobilité et l’habillement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.