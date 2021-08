Les attentes de l’AS Roma devraient être élevées cette saison

L’AS Roma a connu une saison assez décevante l’année dernière, terminant septième et manquant une place européenne. Ils ont récolté 62 points en 38 matchs, mais cela comprenait 12 défaites et huit nuls. Ils ont également accordé 58 buts et marqué 68 buts, pour une faible différence de buts de +10. Cela étant dit, Roma s’est donné pour mission de s’améliorer cet été et a fait exactement cela.

Dans l’ensemble, la Serie A sera compétitive. Les champions en titre, l’Inter Milan, ont perdu deux étoiles avec Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, mais ont une équipe solide tout au long. La Juventus est restée quelque peu silencieuse, mais a fait un choix judicieux à Manuel Locatelli. L’AC Milan s’est silencieusement amélioré en talent et en profondeur, mais a tout de même perdu Gianluigi Donnarumma. Ces trois-là sont généralement considérés comme les «meilleurs chiens», donc en supposant que cela reste le cas, la Roma devra faire face à une rude concurrence de l’Atalanta, de la Lazio et de Naples.

Les attentes de l’AS Roma devraient être élevées

Changement de gestionnaire

Le point culminant de l’été de la Roma a été l’ajout de Jose Mourinho. Il est souvent une énigme totale, mais son talent de manager ne peut être sous-estimé. La dernière fois qu’il était en Serie A, il a remporté le triplé avec l’Inter. Revenir en Italie est en quelque sorte un retour aux sources pour Mourinho, et Roma est un excellent projet pour commencer.

Mourinho se concentre beaucoup sur l’équipe dans son ensemble. Les joueurs vedettes sont toujours importants, mais c’est une chimie d’équipe qui produit des résultats. Les Roms n’ont pas un casting de stars, mais le bon coaching peut rapidement changer les choses.

L’état d’esprit est un autre point central du style de Mourinho. La Serie A est une ligue difficile – historiquement, la défense passe toujours en premier. Les buts ont afflué ces dernières années, mais attendez-vous à ce que la Roma de Mourinho prêche la défense.

Le manager portugais a déjà passé du temps à ajouter un mélange de vétérans et de jeunes passionnants à sa récolte de joueurs au Stadio Olimpico. Son plan ne deviendra pas évident avant le début de la saison, mais il est clair qu’il prépare quelque chose de réussi en ce moment.

Les joueurs

La Roma a ajouté un gardien de but vétéran à Rui Patricio, ce qui était bien nécessaire. Il a un excellent palmarès et sera un leader pour l’équipe de Mourinho. Deux autres joueurs ajoutés sont Matias Vina et Eldor Shomurodov. Vina est nouvelle dans le football européen, mais était une star en Amérique du Sud. Shomurodov a marqué huit buts en Serie A la saison dernière pour Gênes.

Tammy Abraham est la meilleure addition et a été recrutée pour remplacer Edin Dzeko. Abraham est un excellent buteur et s’épanouira en tant que point focal dans cette équipe. En 2019/20, lorsqu’on lui a accordé suffisamment de temps de jeu, il a marqué 15 buts en Premier League pour Chelsea.

Nicolo Zaniolo, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini et Carles Perez sont d’autres joueurs jeunes mais cruciaux qui ont élu domicile à Roma. Tous ces joueurs ont un grand talent et Zaniolo est prêt à refaire surface après sa blessure. Cristante a également eu un fort impact sur l’Euro 2020 pour l’Italie. Borja Mayoral, prêté par le Real Madrid, est un autre talent marquant à la disposition de Mourinho.

Ils seront privés de Leonardo Spinazzola pendant une grande partie de la saison en raison de la blessure qu’il a subie à l’Euro 2020. Son retour sera finalement accueilli en grande pompe, car il était l’un des meilleurs joueurs de toute la compétition estivale lorsqu’il était en bonne santé.

Enfin, les Roms ont toujours une forte présence de vétérans avec des personnalités comme Stephan El Sharaawy, Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan et Jordan Veretout.

Dans l’ensemble, l’équipe de Mourinho est assez talentueuse. Avec son expertise et les joueurs à sa disposition, les attentes pour la Roma seront bien plus élevées que de se classer à nouveau septième.

