Les attentes de Leroy Sane sont-elles trop élevées au Bayern Munich ?

in

L’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel pense que la star du Bayern Munich Leroy Sane a déjà atteint un sommet.

«Je ne suis pas sûr qu’il puisse jouer beaucoup mieux qu’il ne l’a fait. Je l’ai observé pendant un an et je pensais qu’il allait bien, mais sans plus. Il y a deux ans, ils voulaient dépenser 100 millions de livres sterling pour lui, mais n’ont finalement payé que 50 millions de livres sterling », a déclaré Babbel au site Web NetBet. « J’ai vu deux ou trois bons matchs de sa part, il va bien mais il y a eu beaucoup de mauvais matchs de sa part. Je ne suis pas surpris qu’il ait été critiqué pour ses performances aux Championnats d’Europe parce que cela l’a été toute la saison.

Babbel pense que le principal problème de Sane est l’effort.

“Il ne travaille pas assez fort en dehors du ballon et en toute honnêteté, je ne pense pas qu’il s’améliorera beaucoup”, a déclaré Babbel. « Si Manchester City croyait qu’il était un joueur de premier plan pour eux, ils ne l’auraient jamais laissé partir. Pep Guardiola aurait exigé qu’il reste s’il était un joueur important, mais ils l’ont laissé partir. Cela a déclenché une sonnette d’alarme pour moi parce que Pep Guardiola ne trahit pas un joueur s’il est sûr à 100% de lui. Il doit passer à la saison prochaine, mais je ne suis pas sûr qu’il puisse le faire.

Quoi qu’il en soit, Sane entame une saison vitale pour sa carrière. Avec Kingsley Coman, Serge Gnabry et Jamal Musiala tous avides de temps de jeu, Sane ne peut se permettre d’avoir des interruptions prolongées.