Les attentes de l’Inde face à la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis

Par Rajesh Mehta et Uddeshya Goel

Les changements ultérieurs dans l’équilibre social, géopolitique et économique dans la région indo-pacifique au cours de l’année dernière ont mis la récente rencontre du Premier ministre Narendra Modi avec le président américain Joe Biden au point central. La première réunion en personne du Quad Summit passera en revue les initiatives de vaccination et les problèmes mondiaux de pointe de la cybersécurité, de la connectivité et des infrastructures, de la cybersécurité, de la sécurité maritime, de l’aide humanitaire/des secours en cas de catastrophe, du changement climatique et de l’éducation.

Ce qui donne au sommet et au bilatéral une place clé dans le calendrier mondial des événements, c’est le timing. Avec des retombées en Afghanistan, l’influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique, la variante delta Covid-19 battant de nouveaux records et l’espace commercial numérique en évolution, la rencontre donnera à l’Inde le podium pour affirmer son importance et initier de nouveaux projets pour l’avenir développements.

Alors que le statut du groupe Quad a été rehaussé l’année dernière, l’entrée soudaine d’AUKUS dans les initiatives de sécurité indo-pacifique a mis un point d’interrogation sur la pertinence future du Quad. Les cinq pays sont actuellement confrontés à de nombreuses crises sécuritaires, comme la Corée du Nord, l’Afghanistan et la Chine, qui menacent la stabilité régionale et même mondiale. Bien que l’objectif des deux groupes soit le même, contrer ces influences dans la région, l’initiative divisée peut apporter un peu de mou et devenir contre-productive. Le récent sommet pourrait faire pression sur les États-Unis pour qu’ils éclaircissent les nuages ​​sur la répartition des initiatives et le rôle que l’Inde jouera. Pour l’avenir, l’Inde doit exiger des États-Unis qu’ils ne coincent pas leurs alliés en concluant des accords parallèles et les maintiennent dans l’ombre.

Mais l’Inde a des préoccupations plus immédiates à soulever avec Biden. C’est au premier rang du théâtre que Biden est parti – l’Afghanistan – et le théâtre dans lequel il veut se produire ensuite – la Chine. Vivre à côté d’un terrain de jeu potentiel pour les terroristes et d’un agresseur guerrier-loup qui démange est plus qu’un défi de taille. L’Inde sera curieuse de savoir de Biden s’il envisage de revoir la politique américaine sur l’Afghanistan et le Pakistan et comment les États contrebalanceront le dragon sans déclencher plusieurs séries de sanctions commerciales.

L’Inde doit négocier sur le plan économique et commercial avec les trois dirigeants pour tirer le meilleur parti des opportunités qui se développent dans la région. Le problème qui arrive en tête de liste de la crise est la pénurie courante de semi-conducteurs en raison des chaînes d’approvisionnement mondiales perturbées. Le problème a déjà entraîné un retard de 6 mois sur les objectifs de production des industriels de l’automobile et de la quincaillerie. Ce qui est même inquiétant, c’est le fait que ces deux secteurs représentent à eux seuls 55% du secteur manufacturier total en Inde. Pour contrer les goulots d’étranglement chinois sur le marché, l’Inde doit développer des chaînes d’approvisionnement locales en semi-conducteurs sur le long terme avec l’aide de ses alliés et devenir des exportateurs mondiaux.

La course haussière actuelle sur les marchés publics a également attiré l’attention de la Silicon Valley sur la traction que l’espace des start-up indiennes a eu l’année dernière. Les investissements dans le capital-investissement en Inde au cours des huit premiers mois de l’année se sont élevés à 47,3 milliards de dollars, ce qui correspond au précédent record de l’année entière enregistré en 2020. Pour garder le moteur en marche, l’Inde devrait négocier sur l’ouverture des portes aux investissements. en accélérant l’innovation locale dans les technologies spatiales indiennes, l’énergie, la cybersécurité et la technologie profonde.

Le sommet peut également être considéré comme un espoir pour un ALE Inde-États-Unis, qui se trouve dans une zone sans issue depuis la dernière décennie. Cependant, il est peu probable qu’il voie le jour sous sa forme actuelle, si l’on se fie aux demandes déraisonnables formulées par les États-Unis dans des domaines cruciaux de l’agriculture, des équipements médicaux, de la propriété intellectuelle et du commerce électronique. Étant une population de 130 milliards, l’Inde a la responsabilité fiduciaire de protéger le bien-être de sa population et l’ouverture de ces secteurs, qui emploient environ 50% de la population, peut assouplir la souveraineté économique.

Pour le Fonds international pour le climat, il est temps que les États-Unis tiennent leur promesse de doubler les financements américains aux pays en développement comme l’Inde et de tripler le financement pour l’adaptation. Cela restaurera la position des États-Unis en tant que partenaire crédible dans la lutte contre la crise climatique. Bien que les États-Unis aient réussi à convaincre l’Inde de redémarrer les exportations de vaccins à partir du 21 octobre, il est temps que les États officialisent un accord à long terme avec l’Inde pour développer et innover des médicaments et des vaccins essentiels pour les pandémies actuelles et futures.

Sur le plan social, l’Inde doit pousser les démocrates à adopter le projet de loi qui aurait pu ouvrir la voie aux Indiens pour obtenir une carte verte aux États-Unis mais a été stoppé par le Sénat. La visite du Premier ministre est également l’occasion d’inciter la diaspora indienne à investir dans les plans de croissance économique du gouvernement indien et de la motiver à participer activement aux délibérations mondiales pour améliorer la position indienne dans le monde post-covid.

Le monde évolue rapidement, tout comme la position de l’Inde dans la politique mondiale. En cette ère de pandémie, alors que le monde a besoin de l’Inde dans presque tous les domaines, cette visite va assister à une Inde plus confiante et plus puissante.

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Uddeshya Goel est un chercheur financier ayant des intérêts spécifiques dans les affaires internationales et les marchés des capitaux. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

