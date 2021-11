Les attentes d’inflation ne sont plus ancrées

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Les consommateurs américains n’achètent pas le récit de l’inflation transitoire.

Même après cinq mois consécutifs d’augmentation annuelle de l’IPC de plus de 5 %, Jerome Powell continue d’insister sur le fait que l’inflation est « transitoire » et résulte d’un « problème de chaîne d’approvisionnement ». Mais selon l’enquête de la Réserve fédérale de New York sur les attentes des consommateurs, les gens n’achètent pas cette histoire. Ils s’attendent à ce que l’inflation atteigne 5,7 % dans un an. Et dans trois ans, ils s’attendent toujours à un taux d’inflation de 4,2 %.

Dans sa dernière déclaration du FOMC, la Fed a affirmé : « le Comité visera à maintenir une inflation légèrement supérieure à 2 % pendant un certain temps afin que l’inflation se situe en moyenne à 2 % au fil du temps et que les anticipations d’inflation à plus long terme restent bien ancrées à 2 %. »

Comme WolfStreet l’a dit, l’inflation n’est pas du tout ancrée. Il est totalement sans ancrage et monte au ciel.

En mars 2022, les consommateurs tablaient sur une inflation à 3,2 %. Il est clair que les attentes de prix de plus en plus élevés augmentent. Comme l’a expliqué WolfStreet, alors que les prix réels ont augmenté, les consommateurs peuvent voir où cela va.

Ils peuvent voir que même la Fed commence à revenir sur son mantra selon lequel cette inflation brûlante n’est que « temporaire », et ils ne sont pas dupes des efforts de certains responsables de la Fed pour redéfinir « temporaire » pour signifier le contraire de temporaire. C’est au moment où les consommateurs pensent que l’inflation restera élevée qu’ils changent de comportement et contribuent à une inflation encore plus élevée.

Les anticipations d’inflation jouent un rôle dans la spirale inflationniste. En théorie, lorsque les consommateurs s’attendent à une hausse rapide des prix, cela impacte leur comportement. Ils commencent à pousser les achats vers l’avant pour éviter des prix plus élevés plus tard. Ils deviennent également disposés à accepter des prix plus élevés plutôt que de s’en aller. Ce comportement modifié peut théoriquement augmenter les pressions inflationnistes à l’avenir.

Les anticipations d’inflation des consommateurs dans un an pour de nombreuses catégories importantes sont même supérieures à 5,7%.

Loyer : +10,0 % (nouveau record) Prix de l’alimentation : +9,1 % (nouveau record) Prix de l’essence : +9,4 % Santé : +9,4 % Enseignement collégial : +7,4 %.

Pendant ce temps, la Fed refuse d’assumer la responsabilité des pressions inflationnistes. Il n’est pas admis que des milliers de milliards de dollars d’impression monétaire pourraient contribuer à la hausse des prix.

Au cours des 20 mois écoulés depuis mars 2020, la Fed a augmenté les actifs de son bilan de 4,2 billions de dollars. Il a presque doublé son actif total pour atteindre 8,6 billions de dollars. Pendant ce temps, le gouvernement américain a déclenché plus de 5 000 milliards de dollars de dépenses déficitaires. Cela totalise près de 10 000 milliards de dollars de stimulus.

C’était, par définition, des milliers de milliards d’inflation.

Dans un sens, la Fed et les grands experts ont raison. La demande des consommateurs est en hausse et les Américains dépensent beaucoup d’argent. Mais ils ont raison pour la mauvaise raison, comme l’a souligné Ryan McMaken, rédacteur en chef du Mises Institute.

Si nous regardons l’immense quantité d’argent nouveau créé au cours des dix-huit derniers mois, nous devrions absolument nous attendre à ce que les gens aient plus d’argent dans les parages. Mais cela signifie également beaucoup plus de pression sur l’infrastructure logistique, car les gens achètent plus de biens de consommation. L’idée que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement « alimentent l’inflation » ramène la causalité à l’envers. C’est l’inflation de la masse monétaire qui cause une grande partie des problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Pas l’inverse. »

Quoi qu’il en soit, les Américains n’achètent pas le récit transitoire de la Fed. Ils peuvent voir l’écriture sur les étiquettes de prix. Les anticipations d’inflation ne sont pas ancrées. Ce n’est qu’une brique de plus dans le mur inflationniste.

