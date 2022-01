Les attentes pour le retour de Kyrie, plus Jim Harbaugh aux Giants ?

(00:56) – GIANTS : Une vérité sur les rumeurs de Jim Harbaugh ? De plus, dimanche sera-t-il le dernier match de Joe Judge ?

(03:52) – KNICKS: le retour de Randle mène à une victoire bien méritée contre les Pacers

(08:54) – NETS: voix play-by-play d’Ian Eagle sur le ton de l’équipe à la veille du retour de Kyrie, et se souvenant de John Madden

(32:31) – APPELS / TRIVIA: Jets une équipe en séries éliminatoires l’année prochaine? De plus, aucun Knick n’est non échangeable.

(49:20) – Sam Panayotovich, analyste de paris de NESN et de Fox Sports, sur l’opportunité de marquer les points avec la Géorgie contre l’Alabama, Mac Jones contre Ja’Marr Chase pour la recrue offensive de l’année de la NFL et les contrats à terme du Super Bowl.

