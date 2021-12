Les attentes sont enfin suffisamment élevées pour une inflation très élevée

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le dernier taux d’inflation désaisonnalisé pour novembre était de 0,76% d’un mois à l’autre, avec un taux annuel non désaisonnalisé de 6,81%.

Ces chiffres étaient généralement conformes aux attentes du grand public qui sont finalement devenues suffisamment élevées pour correspondre aux chiffres d’inflation torrides publiés mois après mois.

Vous vous souvenez en juin, lorsque la Fed s’attendait à ce que l’inflation en 2021 descende en dessous de 4% ? Décembre n’a pas encore été officiellement imprimé, mais on peut dire que la Fed s’est trompée.

La Fed a également déclaré que les anticipations d’inflation étaient leur plus grande préoccupation. Ils voulaient s’assurer que les anticipations d’inflation étaient bien ancrées. Malheureusement, il semble que les anticipations d’inflation aient finalement augmenté pour correspondre aux augmentations de prix observées dans l’IPC. De plus, les augmentations de prix ne sont pas concentrées sur certains produits comme elles l’étaient plus tôt dans l’année.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les principaux moteurs étaient à nouveau omniprésents. Les catégories les plus pondérées progressent toutes de manière significative : énergie, nourriture, logement et produits de base.

Graphique : Inflation d’un mois à l’autre

Le graphique en glissement annuel ci-dessous montre comment les matières premières (biens) et l’énergie ont vraiment été à l’origine des chiffres cette année (responsables de 3,91 % des 6,76 %). Shelter commence également à contribuer, responsable de 1,28% du déménagement en glissement annuel contre 0,64% en novembre 2020.

Graphique : Inflation sur 2 ans

Le graphique ci-dessous compare les chiffres récents avec la moyenne mensuelle d’une année sur l’autre. La seule catégorie en territoire négatif est celle des Loisirs qui a été principalement tirée par une baisse dans trois catégories : « Services de télévision par câble et satellite » (- 0,2 %), « Vidéodisques et autres médias, y compris la location de vidéo » (-1,8 %) , et « Admission aux événements sportifs » (-4,8 %). Avec une pondération totale de la catégorie de 3,7%, ces baisses de prix ne compensent guère les autres mouvements.

L’abri est une autre catégorie qui s’est réchauffée ces derniers temps. Comme nous l’avons vu précédemment, il ne fait aucun doute que les coûts du logement sont largement sous-estimés dans l’IPC. Mais même l’IPC fortement falsifié montre une augmentation annualisée de 6,17% dans le logement. Bien qu’il s’agisse encore probablement de la moitié du taux réel, cela maintiendra les chiffres de l’inflation à un niveau élevé dans les mois à venir, même si les prix de l’énergie continuent de reculer en raison d’Omicron.

Figure : 3 MoM vs TTM

Le tableau ci-dessous donne une répartition plus détaillée des chiffres. Il montre les chiffres réels rapportés par le BLS côte à côte avec les nombres recalculés et non arrondis. La colonne pondérée montre la contribution de chaque valeur au nombre agrégé. Les détails peuvent être trouvés sur le site Web du BLS. Quelques points clés à retenir :

Shelter a atteint 0,5 % MoM (encore) et 3,88 % en glissement annuel. La plupart des estimations du marché privé ont ce nombre plus proche de 10 % en glissement annuel. plein 2% par rapport au total moyen pondéré Une fois de plus, toutes les formes d’énergie sont en hausse à l’exception de l’électricité (seulement en hausse de 0,3% en glissement mensuel). ), Véhicules (1,7%) Les aliments ont augmenté de 0,7% en glissement mensuel et de 6,1% en glissement annuel. Les aliments à la maison ont tous affiché des hausses de prix importantes pour les céréales, les viandes, les fruits et les légumes Les œufs ont en fait enregistré une baisse de prix de -2,7% en glissement annuel

Figure : 4 Détail de l’inflation

En bref, les chiffres de l’IPC montrent des augmentations généralisées dans de nombreuses catégories. C’est impossible à ignorer, c’est pourquoi la Fed a finalement été contrainte de retirer le mot « transitoire ».

Avec la réunion de la Fed la semaine prochaine, ils devront décider des actions à entreprendre. Cela va se compliquer face à un rapport sur l’emploi lamentable et à un paysage de la dette qui a radicalement changé depuis même 3 ans.

