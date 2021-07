Les audiences du 6 janvier commencent ⋆ .

Le comité restreint de la Chambre qui prétend enquêter sur “l’insurrection” du 6 janvier 2021, a commencé à tenir des audiences aujourd’hui. Je n’ai pas l’intention d’écrire beaucoup sur cette farce, car je pense que c’est l’une des choses les plus stupides que nous ayons vues depuis de nombreuses années. Cela est vrai pour de nombreuses raisons :

* Nous, les républicains, avons peut-être nos défauts, mais si nous devions réellement organiser une insurrection, au moins l’un d’entre nous se souviendrait d’apporter une arme à feu.

* Dans le même ordre d’idées, si nous devions entreprendre une insurrection, nous ne ferions pas appel à un « chaman » portant des cornes et un chapeau de fourrure pour la diriger.

* Une véritable insurrection ferait des victimes. Ici, la seule personne qui est décédée ou a été grièvement blessée, autrement que par des causes naturelles, était Ashli ​​Babbitt. Le comité de Pelosi appellera-t-il l’officier qui l’a abattue comme témoin ? Les esprits curieux veulent savoir.

* Si le comité veut enquêter sur les émeutes violentes à Washington, DC, il aboie le mauvais arbre. Il y a eu une véritable émeute le jour de l’investiture de Donald Trump en 2017, avec des entreprises pillées, des bâtiments et des véhicules incendiés, et des passants innocents agressés. De même, en juillet 2016, il y a eu une autre véritable émeute, au cours de laquelle (de mémoire) environ 60 policiers de DC ont été blessés et de nombreux biens ont été détruits. Pensez-vous que les démocrates sont intéressés à enquêter sur ces émeutes ?

* Le comité procède sans participation significative des républicains. À leur honte éternelle, deux républicains présumés ont répondu à la convocation de Pelosi en tant que collaborateurs. Mais personne au sein du comité ne sera une voix saine d’esprit.

* Ce comité me rappelle le comité spécial sur les assassinats que les démocrates de la Chambre ont nommé, si je me souviens bien, au cours des années 1970. Ce comité, composé des suspects habituels, était censé enquêter sur les assassinats de John Kennedy, Robert Kennedy et Martin Luther King. Le comité a rédigé un rapport qui concluait, si je me souviens bien, que les trois assassinats étaient le fruit de complots. Si vous ne vous souvenez pas de ce morceau d’histoire, vous n’êtes pas seul. Le rapport du comité a généralement été considéré comme une source d’embarras et a été discrètement mis de côté. Le comité actuel sera, je pense, également oublié.

Du côté positif, je ne crois pas que les démocrates trompent qui que ce soit. L’« enquête » actuelle est une blague, et je pense que tout le monde le comprend. Le New York Times et al. peut pontifier sur «l’insurrection», mais tout cela est une farce qui ne mènera nulle part les démocrates.

C’est également une reprise de la deuxième destitution inconstitutionnelle des démocrates – à mon avis – du président Trump. Cette destitution n’a rien fait pour les démocrates, d’après ce que j’ai pu voir, et la version actuelle est plus médiocre, ne serait-ce qu’à cause du laps de temps. Si les politiques de Joe Biden ne s’étaient pas avérées un échec total, les démocrates n’essaieraient pas de focaliser l’attention sur un ex-président du parti opposé.