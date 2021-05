Les auditeurs électoraux de l’Arizona recherchent des fibres de bambou dans les bulletins de vote de 2020 ⋆ .

Les circonstances déjà bizarres entourant l’audit controversé mené par le GOP en Arizona sur l’élection présidentielle de 2020 sont devenues encore plus étranges mercredi. Des auditeurs vérifieraient les bulletins de vote pour les fibres de bambou dans le but de confirmer une théorie de complot absurde selon laquelle des votes frauduleux créés en Asie auraient été comptés en Arizona en novembre.

Dans une interview avec un journaliste Dennis Welch de KTVK, affilié local de CBS, résident de Tucson et observateur bénévole John Brakey a expliqué la théorie du bambou plus en détail.

«Eh bien, il y a des accusations selon lesquelles 40 000 bulletins de vote ont été envoyés par avion en Arizona et mis dans la boîte, d’accord, et ils venaient du sud-est du monde – Asie – et ce qu’ils font est de savoir s’il y a du bambou dans le papier », a déclaré Brakey.

Il a ensuite fait signe à un équipement qui n’a pas été capturé lors de l’entrevue vidéo, mais qui était apparemment utilisé pour prendre des photographies extrêmement haute définition de bulletins de vote individuels à des fins d’inspection.

«Cette caméra juste là, qu’ils [use] pour prendre une photo du bulletin de vote, ils peuvent vraiment regarder en profondeur et découvrir s’il s’agit d’un bulletin de vote sur papier marqué à la main parce que c’est une caméra 5k. Vous pouvez voir les plis dans le bulletin de vote, car 92% de tous les bulletins de vote ici auraient dû être pliés parce qu’ils sont arrivés par une enveloppe », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était« en mission pour les faits ».

Welch a ensuite demandé à Brakey, qui a explicitement déclaré qu’il ne croyait pas à la théorie de la fraude sur le bambou, pourquoi les auditeurs seraient intéressés à trouver du bambou.

«Parce qu’ils utilisent du bambou dans le traitement du papier», a répondu Brakey, précisant que par «ils» il voulait dire «les gens d’Asie du Sud-Est».

«Je ne crois rien de tout cela», a ajouté Brakey. «Je dis simplement que cela fait partie du mystère sur lequel nous voulons décourager les gens et c’est une façon de le faire.»

John Brakey, un responsable aidant à superviser l’audit des élections en Arizona de 2020, a déclaré que les auditeurs recherchaient des fibres de bambou en raison d’une accusation sans fondement selon laquelle 40000 bulletins de vote en provenance d’Asie ont été passés en contrebande ici. #AzAuditPool pic.twitter.com/57UOBYIehg – Dennis Welch (@dennis_welch) 5 mai 2021

Voici le reste de l’interview #AzAuditPool pic.twitter.com/crdMzmSkeg – Dennis Welch (@dennis_welch) 5 mai 2021

La recherche de fibres de bambou n’est que la dernière cause d’inquiétude dans une liste qui ne cesse de s’allonger depuis que le sénat d’État dirigé par le GOP a annoncé l’audit le mois dernier.

Tout d’abord, le sénat a engagé Cyber ​​Ninjas, une société de conseil basée en Floride qui n’a jamais travaillé sur une élection et est dirigée par un théoricien du complot. Doug Logan.

Après l’élection, Logan a rédigé un document faisant la promotion d’une série de théories du complot démystifiées sur la fraude électorale présumée qui sévit aux élections de 2020. La missive a été fournie aux sénateurs américains avant que cette chambre ne certifie les votes du collège électoral le 6 janvier. Ce document, intitulé «Election Fraud Facts & Details», a également été promu par l’avocat de «Kraken». Sidney Powell sur son site Web sous la rubrique «Preuve de fraude – Élection 2020».

L’Arizona Mirror a également fait la chronique du soutien de Logan pour Donald Trump Mouvement «Stop the Steal» et son penchant pour les complots. Par exemple, en décembre, Logan a tweeté que «les parallèles entre l’analyse statistique du Venezuela et les élections de cette année sont étonnants». Il a également accusé Joe Biden de la fraude électorale.

L’audit a également démarré de manière précaire. Les journalistes qui ont observé l’audit ont informé les membres du personnel que les bureaux de vote utilisaient des stylos bleus alors que seuls les stylos rouges ou peut-être verts étaient autorisés dans les salles de dépouillement. L’interdiction de l’encre bleue et noire est essentielle car ces couleurs peuvent être lues par des machines à compter les votes et potentiellement être utilisées pour modifier les bulletins de vote.

J’ai remarqué que les compteurs avaient des stylos bleus. On suppose qu’il n’y a du rouge que lorsque vous êtes à proximité des bulletins de vote, car les bulletins de vote peuvent lire l’encre noire et bleue. Les stylos bleus des compteurs pourraient éventuellement être utilisés pour marquer les bulletins de vote. Je l’ai signalé à Doug Logan avec Cyber ​​Ninjas… – Jen Fifield (@JenAFifield) 23 avril 2021

Doug dirige cet audit. Il m’a dit qu’il croyait comprendre que l’encre bleue était bonne – que les bulletins de vote ne lisaient que de l’encre noire. Puis il est revenu et a dit en fait que j’avais raison. Mais il semblait toujours incertain. Il a dit qu’ils travailleraient là-dessus. – Jen Fifield (@JenAFifield) 23 avril 2021

Une mise à jour rapide. Ils sont passés aux stylos verts et rouges avant que les vrais bulletins de vote ne soient déposés sur le sol. – Jen Fifield (@JenAFifield) 23 avril 2021

Citant des «secrets commerciaux», Cyber ​​Ninjas a également tenté de dissimuler ses méthodes et procédures d’audit au public jusqu’à ce qu’un juge ordonne au cabinet de publier ces documents.

