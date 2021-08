Les auditions de la saison 20 d’American Idol démarrent avant la première

American Idol descend dans la rue pour la saison 20. Des espoirs de tout le pays se produiront pour avoir la chance de chanter devant les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan au cours de la saison 2022 lors d’entretiens virtuels et en personne qui débuteront vendredi. , 6 août, selon ABC. Idol Across America se rendra aux quatre coins des États-Unis à la recherche de chanteurs talentueux prêts à montrer au monde ce qu’ils font lors de la 20e saison du concours de chant.

“American Idol est toujours l’émission musicale originale qui crée véritablement des superstars et continue d’évoluer pour permettre à de vrais artistes de réussir dans cette entreprise unique”, a déclaré la productrice exécutive et showrunner Megan Wolflick dans un communiqué. “La chimie et la passion Katy, Luke, Lionel et Ryan apporte est sans pareil. Nous ne pourrions pas être plus ravis qu’ils reviennent pour cette 20e saison emblématique à la recherche des nouveaux talents les plus récents que cette nation a à offrir. » Les auditions d’Idol Across America sont programmées comme suit et peuvent changer :

Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud (6 août) Connecticut, New Jersey, New York (8 août) Kansas, Nebraska, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du Sud, Texas (11 août) Floride, Michigan, Virginie, Virginie-Occidentale (13 août) Alabama, Arkansas, Louisiane, Mississippi (16 août) Indiana, Kentucky, Tennessee (18 août) Alaska, Californie, Hawaï, Nevada (21 août) Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming (août 21) 23) Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Wisconsin (25 août) Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique, Utah (31 août) Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont (2 septembre) Delaware, Maryland, Ohio, Pennsylvanie, Washington DC (8 septembre)

Obtenez plus d’informations sur la façon de vous inscrire à Idol Across America ainsi que sur la façon d’auditionner virtuellement devant un producteur d’Idol ici. American Idol n’a pas encore annoncé la date exacte de la première de la saison 20, mais reviendra au printemps 2022. La saison 19 d’Idol était un peu différente de d’habitude, coupant le public au milieu des procédures de sécurité COVID-19, dont Bryan a dit que PEOPLE était l’une des plus difficiles aspects du jugement.

“La chose intéressante est juste d’essayer de naviguer dans toutes les nouvelles règles de COVID-19”, a-t-il déclaré. “Une chose délicate est que de nombreuses fois pendant le processus d’audition, les candidats deviendront très, très émotifs et ce sera une situation émotionnelle pour eux. Le fait que moi, Lionel et Katy ne pouvons pas sortir et faire l’élément humain – étreindre et montrer son soutien et son amour, c’est très, très dur.” American Idol revient en 2022 sur ABC.