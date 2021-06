Les Australiens annulent leurs rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin AstraZeneca; voici pourquoi

Le gouvernement avait passé la commande de 40 millions de vaccins Pfizer et seulement la moitié devrait arriver au quatrième trimestre de cette année.

Le changement des directives de vaccination concernant le vaccin AstraZeneca semble avoir eu un impact sur la campagne de vaccination dans le pays. Lors des récents changements apportés par le gouvernement australien, l’âge recommandé est passé à 60 ans et plus, ce qui a conduit de nombreuses personnes à renoncer à leurs rendez-vous de vaccination. De nombreuses personnes ont annulé leur rendez-vous pour une deuxième dose de vaccination AstraZeneca, ont noté les médecins. Les directives conseillaient aux personnes de moins de 60 ans d’opter pour l’alternative approuvée qui est le vaccin Pfizer.

Maintenant, cela devient problématique compte tenu de l’hésitation déjà répandue parmi les habitants du pays. Non seulement cela, mais cela crée également une charge sur l’approvisionnement en vaccin Pfizer qui est actuellement insuffisant.

Il est à noter que le vaccin AstraZeneca a fait l’objet de critiques pour le déclenchement potentiel d’un syndrome de coagulation sanguine rare. Le gouvernement australien a demandé à la population plus jeune de se faire vacciner Pfizer uniquement lorsqu’elle est ouverte aux masses. Pour l’instant, les autorités sanitaires australiennes ont exhorté les gens à recevoir leur deuxième vaccin AstraZeneca s’ils ont reçu la première dose sans effets secondaires graves.

Un rapport de l’IE citant le Groupe consultatif technique australien sur la vaccination a déclaré que les groupes plus jeunes couraient un plus grand risque de contracter le trouble de la coagulation sanguine, également connu sous le nom de syndrome de thrombose et de thrombocytopénie (STT). Ceci est lié au vaccin AstraZeneca. Cependant, le ministère de la Santé exhorte toujours les personnes qui ont déjà reçu une injection de vaccin à opter pour la seconde.

Étant donné que le vaccin Pfizer sera également ouvert aux personnes de plus de 50 ans, les Australiens annulent désormais leurs rendez-vous de vaccination dans l’espoir de recevoir l’autre vaccin. Selon le rapport, plus de 2,1 millions de personnes âgées de 50 à 59 ans n’ont reçu aucune dose de l’un ou l’autre des vaccins. Par conséquent, ils sont désormais éligibles pour se faire vacciner Pfizer. Certes, les approvisionnements en vaccin Pfizer sont limités auprès du gouvernement. Le gouvernement avait passé la commande de 40 millions de vaccins Pfizer et seulement la moitié devrait arriver au quatrième trimestre de cette année.

En dehors de cela, le gouvernement a déclaré qu’il augmenterait la production de vaccins existants et importerait d’autres vaccins par Moderna et Novovax d’ici la fin de l’année.

Pour mettre en perspective, plus tôt cette année, de nombreux pays ont suspendu l’utilisation du vaccin Covid-19 d’Oxford-AstraZeneca après que des rapports de caillots sanguins ont fait surface. Cependant, le vaccin ne peut pas être complètement abandonné par l’Australie, car il s’agit du principal vaccin du pays et est également connu pour un niveau élevé de protection contre les décès et les hospitalisations dus à Covid-19. À l’heure actuelle, les experts pensent que le vaccin est le meilleur vaccin du pays compte tenu de la montée de nouvelles vagues et de souches virales plus mutées. De plus, le risque de contracter le STT d’AstraZeneca est assez faible – une personne sur 2 millions.

À ce jour, l’Australie a pu vacciner complètement 3 % de ses adultes alors que 25 % ont reçu leur première dose. Le programme de vaccination qui a débuté en février de cette année est ouvert aux personnes de plus de 40 ans.

