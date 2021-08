Les Australiens ont perdu plus de 70 millions de dollars pour escroquer les investissements cryptographiques au premier semestre 2021

Les Australiens ont continué à compter leurs pertes car beaucoup auraient été victimes de diverses escroqueries à l’investissement.

Selon un communiqué de presse publié par la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), les escroqueries à l’investissement signalées à Scamwatch ont coûté aux Australiens plus de 70 millions de dollars au premier semestre de cette année. Ce chiffre dépasse le total des pertes signalées pour 2020, selon l’ACCC.

La montée en popularité des crypto-monnaies reste l’avenue la plus courante par laquelle les Australiens se font arnaquer. Parmi ceux-ci, les escroqueries impliquant Bitcoin sont les plus dominantes.

“Les escroqueries à l’investissement sont plus répandues que jamais, et les escrocs capitalisent sur l’intérêt pour les crypto-monnaies en particulier”, a déclaré la vice-présidente de l’ACCC, Delia Rickard.

“Plus de la moitié des 70 millions de dollars de pertes provenaient de crypto-monnaies, en particulier via Bitcoin, et les escroqueries par crypto-monnaie étaient également le type d’escroquerie à l’investissement le plus souvent signalé, avec 2 240 rapports.”