Les Australiens ont signalé des pertes de 25 millions de dollars dues aux escroqueries cryptographiques au premier semestre 2021 ⋆ Crypto new media

Les escroqueries par crypto-monnaie auraient été le type de fraude le plus courant en Australie au cours des six premiers mois de l’année. Les sections locales se sont séparées d’environ 25 millions de dollars après avoir été victimes de tels stratagèmes frauduleux.

“Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas”

Selon un récent rapport de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), les escroqueries à l’investissement ont atteint des niveaux records dans le pays cette année. Fait intéressant, les fraudes impliquant des actifs numériques représentent la moitié du total des cas.

Delia Rickard – vice-présidente de l’ACCC – a révélé que les Australiens avaient perdu près de 70 millions d’AUD (ou 50 millions de dollars) à cause de ces escroqueries entre janvier et juillet 2021. Les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, se classent au premier rang des fraudes à l’investissement les plus courantes :

“Plus de la moitié des 70 millions de dollars de pertes étaient imputables à la crypto-monnaie, en particulier via Bitcoin, et les escroqueries à la crypto-monnaie étaient également le type d’escroquerie à l’investissement le plus souvent signalé, avec 2 240 rapports.”

Mme Rickard a ajouté que les mauvais acteurs attirent souvent les victimes avec des promesses de profits élevés et de risques d’investissement nuls. Elle a averti que de tels cas devraient attirer l’attention des investisseurs au lieu de les rejoindre négligemment :

« Méfiez-vous des opportunités d’investissement à faible risque et à rendement élevé. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Delia Rickard, Source ABC News

Économies de vie perdues dans une escroquerie cryptographique

Traiter avec des monnaies numériques peut être risqué non seulement en raison de la volatilité de la classe d’actifs, mais aussi en raison des nombreux mauvais acteurs du secteur.

Comme CryptoPotato l’a signalé en mai, une infirmière australienne qui attendait sa retraite a été victime d’un tel stratagème frauduleux et a perdu toutes ses économies.

La résidente de Sydney – Rhonda – naviguait sur Internet lorsqu’elle a vu une publicité proposant un investissement en bitcoins en utilisant une fausse approbation de célébrité par des personnes populaires en Australie.

Elle a trouvé l’offre intéressante et a « investi » 350 $, entrant son adresse e-mail et son numéro de téléphone dans un bref formulaire en ligne. Rhonda a eu des retours positifs au début et a apprécié une bonne communication avec les personnes derrière l’arnaque.

La femme visait à gagner de plus en plus d’argent et a périodiquement alimenté plus de fonds dans l’investissement. Malheureusement, en vérifiant son compte après un certain temps, Rhonda a remarqué que des centaines de milliers de dollars manquaient.

Les autorités australiennes ont tenté de retrouver les escrocs et d’aider la victime à récupérer son argent, mais l’opération a échoué. De plus, l’infirmière a déclaré que ses projets de retraite avaient maintenant disparu.

