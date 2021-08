Les Australiens peuvent actuellement marquer un Amazon Echo Dot pour seulement 10 $ AU

Les assistants domestiques intelligents sont populaires depuis quelques années à ce stade, mais si vous vous demandez toujours de quoi il s’agit, Amazon Australie a actuellement un accord qui vous permettra d’en acheter un pour un dix.

La gamme d’enceintes intelligentes Echo d’Amazon est déjà parmi les plus abordables du marché, et depuis peu, Amazon fait une promotion pour les nouveaux membres Prime leur permettant d’acheter un Echo Dot de troisième génération (2019), qui est normalement au prix à 59 AU$, pour seulement 10 AU$.

Pour récupérer 49 AU $ sur ce petit haut-parleur intelligent, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à l’essai gratuit d’Amazon Prime. (Ou alternativement, si vous avez déjà eu un essai qui a expiré, inscrivez-vous pour devenir un membre Prime payant.) Après votre inscription, ajoutez un point à votre panier et la remise complète sera visible à l’étape du paiement.

Amazon Echo Dot (2019) | 59 AU $ 10 AU pour les nouveaux membres Prime (économisez 49 AU)

Un excellent moyen de démarrer la configuration de votre maison intelligente, l’Echo Dot est suffisamment petit pour s’adapter à n’importe quelle demeure et met Alexa à votre entière disposition. Cette offre n’est disponible que pour 54 000 unités ou jusqu’au jeudi 9 septembre 2021 (selon la première éventualité). Une fois que vous vous êtes inscrit à un abonnement Prime, vous recevrez un e-mail de confirmation dans les 12 heures concernant le crédit appliqué à votre compte. Cela en main, ajoutez simplement l’Echo Dot à votre panier et le coût régulier de 59 AU $ sera automatiquement réduit à 10 $ AU.Voir l’offre

L’inscription à Amazon Prime n’est pas non plus une perspective coûteuse. Un abonnement mensuel ne vous coûtera que 6,99 AU $, ou vous pouvez économiser en optant pour un abonnement annuel de 54 AU $ par an (c’est l’équivalent de 4,50 AU $ p/m).

Avant cela, cependant, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours et essayer le service avant de décider de devenir un membre payant.

Être membre Prime offre de nombreux avantages, comme un accès exclusif et anticipé aux offres, la livraison nationale gratuite sur tous les articles éligibles Prime et la livraison internationale gratuite sur les articles éligibles de plus de 49 AU achetés dans la section Global Store du marché en ligne. .

Il ne s’agit pas seulement de faire du shopping non plus. Vous bénéficiez d’un accès complet à la plate-forme de streaming Prime Video d’Amazon et à sa vaste bibliothèque de films et d’émissions de télévision, y compris de superbes exclusivités, ainsi que Prime Reading – une vaste collection de livres électroniques, idéale pour les lecteurs avides. Et, pour les joueurs, un abonnement Prime comprend un abonnement Twitch et une baisse mensuelle de jeux gratuits et d’avantages dans le jeu (tout ce qui vient via Prime Gaming).

Vous vous demandez toujours pourquoi un Echo Dot vaut la peine d’être essayé (à part le fait qu’avec cette remise, c’est le moyen le plus abordable de tester les eaux de la maison intelligente) ?

D’une part, cette enceinte intelligente est assez petite et discrète, mesurant seulement 43 x 99 x 99 mm et ne pèse que 300 g. Malgré sa taille, vous pouvez diffuser de la musique via Prime Music. Et tandis que des haut-parleurs plus gros offriront un meilleur son, pour sa taille, il sonne plutôt bien. De plus, si la musique compte vraiment, vous pouvez la connecter à vos propres haut-parleurs existants via une prise jack 3,5 mm.

En tant que haut-parleur intelligent, il vous donne un accès complet à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Il peut vous indiquer le temps qu’il fait dehors et même fournir des instructions de recette étape par étape si vous préparez une tempête dans la cuisine. Vous pouvez utiliser l’Echo Dot comme hub pour contrôler d’autres appareils domestiques intelligents, comme les lumières et les caméras de sécurité par exemple. Il y a beaucoup de choses que ce petit haut-parleur peut faire.

Comme nous l’avons mentionné, le Dot coûte normalement 59 AU $ mais, en tant que nouveau membre Prime, il ne vous coûtera que 10 $ AU. Même avec l’abonnement Prime de 6,99 AU $ ajouté, vous économisez toujours plus de 40 $ AU sur le prix. Alors inscrivez-vous maintenant et économisez !

Vous pouvez vous rendre sur Amazon Australie pour consulter les conditions générales de cette offre, qui n’est disponible que pour 54 000 unités de l’Echo Dot et se termine à 23 h 59 AEST le 9 septembre 2021. Votre crédit pour l’Echo Dot doit être utilisé. avant le 23 septembre 2021.