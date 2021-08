Les Australiens peuvent désormais ajouter un certificat de vaccin COVID-19 à Apple Wallet

in

Après que l’application NHS d’Angleterre a apporté son soutien à un passeport COVID-19 la semaine dernière, le gouvernement australien fait de même via Express Plus Medicare pour ses utilisateurs d’iPhone. À partir de maintenant en Australie, toute personne ayant reçu deux injections de vaccins Pfizer ou AstraZeneca est éligible pour ajouter un certificat numérique au portefeuille Apple.

Comme l’a remarqué pour la première fois Tap Down Under, les Australiens n’ont qu’à télécharger l’application Express Plus Medicare, qui a récemment été mise à jour avec le support Apple Wallet.

Selon le site Web, il existe deux méthodes pour ajouter le certificat numérique COVID-19 dans le portefeuille Apple : la première consiste à accéder à my.gov.au, appuyez sur « Go to Medicare » dans la zone de statut de vaccination COVID-19, puis sous le lien PDF, vous trouverez un bouton “Ajouter à Apple Wallet”.

L’autre option consiste à télécharger l’application Medicare, à vous connecter avec votre compte myGov, à appuyer sur « Historique de vaccination » et « Afficher le certificat numérique COVID-19 ».

Le certificat numérique contient votre nom, votre date de naissance, votre numéro de document et la date à laquelle il a commencé à être valide.

“Ce certificat montre les détails de votre vaccination COVID-19 tels que rapportés au registre de vaccination d’Australin par votre fournisseur de vaccination.”

Avec cela, l’Australie est un autre pays pour donner à ses citoyens des moyens plus faciles de montrer qu’ils sont complètement vaccinés contre COVID-19. L’Union européenne dispose également d’un « passeport COVID » qui permet aux citoyens de l’UE de voyager à travers les pays participants lorsqu’ils sont complètement vaccinés.

