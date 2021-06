Les auteurs-compositeurs européens critiquent les retards de mise en œuvre de la directive sur le droit d’auteur

Quelque 26 mois après que le Conseil européen a donné son approbation finale à la directive controversée et très débattue de l’Union européenne sur le droit d’auteur, la date limite de mise en œuvre de l’acte juridique est arrivée. Cependant, les auteurs-compositeurs européens critiquent désormais la « lenteur » à laquelle certains États membres de l’UE commencent à adopter la mesure.

Les législateurs ont introduit la directive de l’Union européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique en juin 2018, et la législation, bien qu’elle ait été la cible de nombreuses critiques de la part des géants de la technologie, dont Google et Facebook, a été approuvée par le Parlement européen en mars 2019. l’approbation finale de la directive est alors arrivée en avril de la même année.

Mais au lieu de déployer un cadre universel à l’échelle de l’UE pour la directive sur le droit d’auteur – qui, entre autres, placera la responsabilité légale de l’utilisation de médias sans licence sur les épaules des plateformes technologiques et de contenu – les législateurs ont accordé aux États membres de l’Union européenne eux-mêmes deux ans (jusqu’à la date limite d’aujourd’hui) pour créer leurs propres systèmes de mise en œuvre de la mesure.

Par conséquent, chacun des 27 pays de l’Union européenne a adopté une approche résolument différente pour adopter une législation à l’appui de la directive sur le droit d’auteur, et comme indiqué initialement, les auteurs-compositeurs européens ont formellement exprimé leur frustration face aux progrès (ou à l’absence de progrès) de plusieurs pays maintenant que la mise en œuvre la date limite est arrivée.

Certes, le Groupe des auteurs, qui représente « des centaines de milliers » d’auteurs-compositeurs et compositeurs européens ainsi que des auteurs, scénaristes et autres, a déclaré dans un communiqué aujourd’hui qu’il « regrettait profondément » les progrès globaux de la mise en œuvre. Le groupe de représentation des écrivains a également poussé les États « qui ne se conforment pas à la directive à s’engager d’urgence dans un effort fidèle et rapide » pour le faire.

« La date d’aujourd’hui marque la date limite pour les États membres de l’UE pour mettre en œuvre la directive 2019 sur le droit d’auteur, destinée à profiter aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants en améliorant leurs contrats et en prévoyant une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation de leurs œuvres », poursuit le message de l’organisation. “Cependant, seule une poignée d’États membres de l’UE ont désormais effectivement transposé la directive.”

Puis, reconnaissant l’impact de la pandémie sur la mise en œuvre, le texte souligne néanmoins les « conséquences concrètes » que le Groupe des auteurs estime que le retard aura sur ses auteurs-compositeurs, compositeurs et autres professionnels européens.

Enfin, le message exhorte les pays de l’Union européenne “à s’engager d’urgence dans une transposition ambitieuse” – en plus d’encourager la Commission européenne, qui fin avril a porté des accusations fermes contre Apple, “à surveiller de près la situation et à lancer des procédures d’infraction si nécessaire”.

Au moment de la rédaction de cet article, les responsables de l’Union européenne ne semblaient pas avoir publiquement évoqué les progrès que certains pays membres ont (ou n’ont pas) accomplis dans la mise en œuvre de la directive sur le droit d’auteur.

La Commission européenne a cependant reconnu la date limite d’aujourd’hui dans un communiqué vendredi dernier – bien que sans aborder le statut de la législation nationale correspondante des membres et tout en publiant simultanément 27 pages de « conseils » sur le respect de l’article 17 particulièrement controversé de la directive sur le droit d’auteur.

Il y a environ un mois, l’Alliance européenne des compositeurs et auteurs-compositeurs (ECSA) – qui est membre du groupe des auteurs – a appelé « à la fois les décideurs politiques et toutes les parties prenantes du secteur de la musique à promouvoir un écosystème plus juste et plus transparent pour le streaming musical. “