Les auteurs-compositeurs exhortent le CRB à rejeter le gel des taux mécaniques proposé

À la fin du mois de mai, les auteurs-compositeurs ont exigé une plus grande transparence des redevances mécaniques de la part du Copyright Royalty Board (CRB). Aujourd’hui, les organisations de créateurs de musique expriment à nouveau leur « ferme opposition » à un projet de gel mécanique des tarifs ainsi que des « éléments non transparents » qui pourraient être présentés au CRB par la National Music Publishers’ Association (NMPA) et le Big Trois maisons de disques.

La Songwriters Guild of America (et son président, Rick Carnes) et Music Creators North America (ainsi que l’officier et coprésident Ashley Irwin) ont approuvé les appels à la transparence initialement mentionnés en mai ainsi que les nouveaux commentaires transmis au CRB. De plus, la Society of Composers & Lyricists (dont Irwin est président) s’est jointe à la soumission de ces dernières remarques, qui ont reçu l’approbation de l’European Composers and Songwriters Alliance et de l’Ivors Academy, entre autres.

Le message de 16 pages des entités a été partagé avec Digital Music News, et le document complet plonge rapidement dans les débuts du «système de licence obligatoire des droits mécaniques» en 1909, l’augmentation éventuelle du taux mécanique en 1978 (en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1976), et les implications économiques du fait que ledit taux est resté gelé à 9,1 cents depuis 2006.

Malgré ce long gel, les trois grandes maisons de disques, la NMPA et la Nashville Songwriters Association International ont soumis en mars 2021 un avis de règlement de principe au CRB. Cet avis de règlement comprenait une recommandation “que les taux de redevance et les conditions actuellement énoncés dans la sous-partie B de la partie 385 du 37 CFR” – pour les versions physiques, les téléchargements permanents, les sonneries et les forfaits musicaux, c’est-à-dire – “devraient être poursuivis” à 9,1 cents jusqu’à la fin du mandat en 2027.

Cette recommandation, en coordination avec une autre ligne de l’avis de règlement – « La NMPA, l’UMG, le WMG et le SME sont également parvenues à un accord de principe concernant un protocole d’accord distinct traitant de certaines questions connexes » – « a pris les organisations d’auteurs-compositeurs au dépourvu et lettre ouverte de mai mentionnée précédemment.

Des avis ultérieurs ont réitéré le désir des trois grands labels et de la NMPA de laisser les « dispositions réglementaires actuelles » en place dans « tous les aspects importants », sans toutefois préciser « l’accord de principe concernant un protocole d’accord distinct ». Fin juin, le CRB à trois juges a donné aux parties concernées un mois pour commenter « si elles devraient adopter les règlements proposés en tant que taux légaux » – d’où le calendrier des dernières déclarations de la SGA et d’autres.

Après avoir souligné le conflit d’intérêts qui accompagne le chevauchement de la propriété des trois grands labels et des principales sociétés d’édition musicale – une préoccupation identifiée ce mois-ci par un comité parlementaire britannique – les organisations publient plusieurs recommandations pour le processus d’élaboration de règles.

Comme on pouvait s’y attendre, la première de ces recommandations englobe un rejet du règlement de principe et du taux mécanique gelé, dont l’adoption « représenterait une erreur judiciaire ». Le CRB devrait également publier “le plus tôt possible le texte intégral de l’accord de règlement”, indique le texte, avec “les nouveaux taux de redevance” reflétant en fin de compte les changements de l’indice des prix à la consommation depuis 2006 “au minimum”.

La quatrième et dernière suggestion concerne une étude du US Copyright Office conçue « pour améliorer la capacité des créateurs de musique indépendants et des éditeurs de musique à participer plus pleinement aux procédures du CRB à un coût raisonnable.

« L’incapacité actuelle de tous les éditeurs de musique, à l’exception des principaux éditeurs de musique et de leurs groupes d’éditeurs et de créateurs de musique affiliés, à participer efficacement aux procédures du CRB en raison des coûts d’une telle participation doit être efficacement résolue », conclut le texte.