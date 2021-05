Les auteurs-compositeurs exigent de la CRB une transparence à taux mécanique

Les auteurs-compositeurs demandent officiellement une plus grande transparence des tarifs mécaniques de la part du Copyright Royalty Board.

Music Creators North America (MCNA), basé au Tennessee et à Toronto, «une alliance d’organisations indépendantes d’auteurs-compositeurs et de compositeurs», a récemment émis une demande de redevance mécanique au Copyright Royalty Board (CRB), sous la forme d’un plus lettre ouverte de plus de 1000 mots.

Le long message est adressé aux trois juges actuels du CRB (le juge en chef Feder, le juge Strickler et le juge Ruwe) et signé par le président de la Songwriters Guild of America, Rick Carnes, ainsi que par l’officier et coprésident du MCNA Ashley Irwin.

Il convient de noter ici que Spotify, Amazon, Google et d’autres joueurs de streaming ont remporté une victoire contre le CRB dans l’espace des redevances mécaniques en septembre 2020 – le même mois que la bibliothécaire du Congrès Carla Hayden (chargée de nommer les juges du CRB) nommé Shira Perlmutter Register of Copyrights.

Toujours en septembre de l’année dernière, la Songwriters Guild of America et la MCNA se sont efforcées de conclure des accords en coulisses entre les services de streaming et les principaux éditeurs.

Gardant ces points à l’esprit, les organisations soulignent au début de leur dernière lettre ouverte qu’elles ont de «profondes inquiétudes» au sujet de «l’avis de règlement de principe» déposé devant le CRB par les grands labels et la National Music Publishers ‘Association (NMPA ) plus tôt cette année.

«Plusieurs parties fortement en conflit à cette procédure ont apparemment accepté de proposer un report jusqu’en 2027 du taux de redevance mécanique statutaire américain actuel pour l’utilisation de compositions musicales dans la fabrication et la vente d’enregistrements phonographiques physiques», indique le texte.

Mais cette proposition «ne doit être ni suivie ni acceptée par le CRB sans possibilité de commentaires du public», poursuit le document, «en particulier par les membres de la vaste communauté des créateurs de musique pour lesquels il est financièrement impossible de participer à ces procédures en tant qu’intéressé. des soirées.”

À partir de là, les auteurs déclarent qu’ils regardent «en avant [to] recevoir les instructions du CRB sur la manière de procéder », avant de préciser les raisons pour lesquelles ils ont demandé l’opportunité de commenter publiquement l’arrangement proposé.

Le taux mécanique statutaire aux États-Unis (pour le physique) est resté à 9,1 cents par composition et copie depuis le 1er janvier 2006 – avec un taux mécanique de deux cents, «dans l’un des actes les plus dommageables et les plus flagrants de l’histoire de l’industrie de la musique», étant resté en place entre 1909 et 1978, note le message.

«Néanmoins, l’industrie du disque cherche maintenant à répéter cette histoire en gelant le taux de 9,1 cents pour une époque qui aura dépassé vingt ans d’ici la fin de la période de tarification légale de Phonorecords IV.

«Comment l’association commerciale de l’industrie américaine de l’édition musicale peut-elle [the NMPA]et une seule organisation de créateurs de musique [the Nashville Songwriters Association International] (qui ne représente au plus qu’une infime partie de la communauté des créateurs de musique) ont accepté une telle proposition?

«Les trois grandes maisons de disques qui ont négocié l’accord d’un côté de la table ont les mêmes sociétés mères que les membres les plus puissants de la communauté de l’édition musicale assis ostensiblement de l’autre côté de la table.

«Comment diable peut-on compter sur ces parties pour présenter une proposition de« règlement de principe »soigneusement raisonnée et indépendante au CRB dans de telles circonstances, aussi lourdes qu’elles soient de conflits d’intérêts, sans au moins la possibilité de faire des commentaires publics? ” demandent les organisations.

Et vers sa conclusion, le texte met en évidence l’impact possible du conflit d’intérêts perçu sur les futures négociations mécaniques des tarifs pour le numérique, indique que «la communauté des créateurs» n’a pas les moyens de «parvenir à une pleine participation aux procédures juridiques et tarifaires de la CRB», réitère l’appel global à une période de commentaires du public.

Au moment de la publication de cet article, le CRB n’avait pas formellement répondu aux demandes du MCNA. Il convient de mentionner en conclusion que l’entité n’a pas hésité à se séparer (et, à son tour, ses créateurs) des principales associations d’édition.

«Nous tenons à préciser clairement que quelle que soit la façon dont l’industrie de l’édition musicale et ses associations professionnelles affiliées peuvent se présenter», déclare la lettre de la MCNA, «ils ne parlent pas pour les intérêts des créateurs de musique et adoptent régulièrement des positions qui conflit avec le bien-être des auteurs-compositeurs et des compositeurs. Leur voix n’est pas synonyme de la nôtre.