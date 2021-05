Les auteurs-compositeurs exigent une refonte de la rémunération de la musique en streaming

L’Alliance européenne des compositeurs et des auteurs-compositeurs (ECSA) a officiellement appelé «les décideurs politiques et toutes les parties prenantes du secteur de la musique à promouvoir un écosystème plus juste et plus transparent pour le streaming musical».

L’ECSA, qui représente au nord de 30 000 compositeurs et auteurs-compositeurs et est cofinancé par le programme Europe créative de l’UE, s’est attaqué aux pièges perçus associés à l’espace de diffusion en continu dans un document intitulé «La musique en streaming et son impact sur les compositeurs et les auteurs-compositeurs / Pourquoi nous devrions réparer le streaming maintenant. “

Ce texte de plus de 3500 mots note d’emblée que l’organisation et ses membres avaient critiqué le «niveau extrêmement bas de rémunération provenant des exploitations en ligne – y compris le streaming» même avant le début de la pandémie COVID-19, en plus d’exiger «Des actions de politique publique fortes et des initiatives législatives ambitieuses pour améliorer la situation des auteurs de musique et promouvoir un avenir durable pour la musique.»

S’appuyant sur ce point, l’entité décrit la directive controversée sur le droit d’auteur de l’Union européenne (que les pays membres de l’UE ont jusqu’au 7 juin pour mettre en œuvre) comme «une première étape clé à[ing] plus d’équité et de transparence »- tout en affirmant toutefois que« cela ne remédiera pas aux défauts fondamentaux et aux défaillances du marché du marché de la diffusion en continu de musique pour les créateurs de musique ».

«Il n’y a pas de solution magique unique mais plutôt plusieurs changements clés nécessaires pour améliorer le marché de la musique», poursuit le document. «En tant que COVID-19 [pandemic] exacerbe considérablement l’impact négatif de la musique en streaming sur les créateurs de musique, il n’y a pas de temps à perdre pour changer le système si nous voulons construire un avenir durable pour la musique en streaming. »

L’analyse met ensuite en évidence la croissance considérable que le streaming a induite dans l’espace de la musique enregistrée (qui reçoit 55% de tous les revenus du streaming, selon l’ECSA) – bien qu’en revanche, «74% des auteurs de musique ne pouvaient pas vivre de ces revenus. générés par leur profession artistique au début de 2020 », et ces revenus ont encore diminué au milieu de la pandémie, selon le texte.

Après cela, l’organisation explique en détail plusieurs changements qui, selon elle, bénéficieraient financièrement aux auteurs-compositeurs et aux compositeurs, à commencer par des mesures, comme l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur, «visant à réduire les effets néfastes des dispositions de la sphère de sécurité».

Ensuite, l’ECSA critique les trois grands labels pour avoir prétendument favorisé «les droits d’enregistrement au détriment des droits d’auteur (ou droits d’édition)» et utilisé «leur pouvoir de marché pour obtenir un traitement préférentiel et dicter les règles du jeu».

«Les décideurs politiques et les autorités de la concurrence devraient examiner attentivement l’impact des majors sur le marché du streaming musical», écrit à nouveau l’ECSA, qui est soutenu en partie par l’Union européenne.

À partir de là, le long document demande que les services de streaming s’éloignent du système de paiement au prorata – la méthode de «pooling», c’est-à-dire – et se dirigent vers un système de paiement centré sur l’utilisateur (UCPS), rémunérant les créateurs en fonction de l’engagement réel des fans. Le modèle actuel «surévalue évidemment les pistes écoutées par les auditeurs intensifs en streaming et sous-estime ainsi les pistes écoutées par les auditeurs moyens en streaming», précise le texte.

De plus, le fait que les principaux services de streaming actuels ne paient pour un flux que lorsque les utilisateurs écoutent pendant au moins 30 secondes a forcé les auteurs-compositeurs «à en venir au fait bien plus tôt, par exemple en raccourcissant les intros de 20 à 5 secondes», selon l’ECSA.

Le représentant de l’auteur-compositeur et du compositeur souligne également que «des comportements d’écoute différents devraient entraîner des prix différents» en ce qui concerne les listes de lecture et les flux basés sur des algorithmes, par opposition aux chansons que les utilisateurs sélectionnent personnellement.

Enfin, la quatrième et dernière des mesures de réforme de la diffusion en continu proposées par l’organisation concerne la transparence, y compris en ce qui concerne les montants que les éditeurs reçoivent des services de streaming et les montants qui parviennent effectivement aux auteurs-compositeurs.

Il y a environ une semaine, la Commission européenne de l’UE a accusé Apple de fausser «la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store».