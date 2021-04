Les auteurs du blog du Washington Post soutiennent la revendication de frontière prévisible Pattern .

Les migrants en quête d’asile d’Amérique centrale attendent leur transport après avoir traversé le fleuve Rio Grande vers les États-Unis au Texas, le 12 mars 2021.

Les auteurs d’un article du blog Monkey Cage du Washington Post affirmant que «la« vague »de migrants à la frontière sud des États-Unis est en fait un modèle prévisible» soutiennent leur argument – malgré de nouvelles données montrant que l’administration Biden a appréhendé 171000 migrants en mars, le mois le plus élevé total en au moins 15 ans.

Tom K. Wong, Gabriel De Roche et Jesus Rojas Venzor – les auteurs de l’article de March Monkey Cage – ont fait valoir que, contrairement aux allégations concernant l’impact de Biden sur l’activité frontalière, le pic des passages illégaux «correspond à un modèle de changements saisonniers dans l’immigration clandestine. combiné à un arriéré de demande. » Ils se concentrent sur les données jusqu’en février et disent qu’ils «n’ont trouvé aucune preuve claire que l’augmentation globale des passages frontaliers en 2021 peut être attribuée aux politiques de l’administration de Biden».

Les auteurs, qui travaillent et étudient tous à l’Université de Californie à San Diego, ont cité des données montrant le nombre cumulé d’appréhensions mensuelles de l’exercice 2012 à l’exercice 2020. Le graphique montre une forte augmentation de janvier à mai, suivie d’une baisse -désactivé.

«Ce que nous voyons actuellement, c’est un changement saisonnier prévisible. Lorsque les chiffres baissent à nouveau en juin et juillet, les décideurs politiques peuvent être tentés de prétendre que leurs politiques de dissuasion ont réussi. Mais ce ne sera que la baisse saisonnière habituelle », ont-ils soutenu.

Wong, De Roche et Venzor ont conclu leur article par un avertissement selon lequel «se concentrer sur les différences d’appréhensions d’un mois à l’autre est trompeur; compte tenu des tendances saisonnières, chaque mois doit être considéré par rapport au même mois des années précédentes. »

Biden a semblé faire écho à cette argumentation lors de sa première conférence de presse présidentielle, déclarant: «La vérité sur la question est que rien n’a changé. Cela se produit chaque année, solitaire: il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui viennent à la frontière pendant les mois d’hiver de janvier, février, mars. Cela se produit chaque année.

Nick Miroff, journaliste spécialisé en immigration pour le Washington Post, a semblé rejeter ce raisonnement sur Twitter.

Les experts et les fabricants de graphiques utilisent les données du CBP de février pour insister sur le fait que rien d’inhabituel ne se passe à la frontière. Les journalistes de Beat obtiennent des données sur ce qui se passe en mars, alors que le gouvernement mobilise la FEMA, ouvre 7 abris d’urgence et dit que ce sera un sommet de 20 ans. Voilà le fossé. pic.twitter.com/g9gKblR23p – Nick Miroff (@NickMiroff) 25 mars 2021

La semaine dernière, le Post a rapporté que les données du CBP de mars montrent que «le nombre de migrants qui traversent les États-Unis a grimpé en flèche pour atteindre des niveaux les plus élevés en au moins 15 ans, et un nombre record d’adolescents et d’enfants arrivant sans parents».

Les statistiques du CBP montrent que plus de deux fois plus de franchissements illégaux de frontières ont eu lieu au cours des deux premiers mois de mandat de Biden par rapport à la période de deux mois la plus active en 2019, et montrent «une courbe de croissance plus verticale que toute période comparable au cours des deux derniers décennies », rapportait le journal.

Alors, Wong, De Roche et Venzor pensent-ils que leur argument résiste aux chiffres de mars?

« Oui, les chiffres de mars sont toujours conformes aux tendances saisonnières, car la montée à la hausse durera probablement jusqu’en mai, comme mentionné dans l’article », a déclaré Wong à National Review dans un e-mail. Wong a expliqué que la comparaison des chiffres de mars 2021 à ceux de mars 2019 montre que «le changement de niveau est également très proche des données de l’exercice 2019 + le delta entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019.»

«Je me demande cependant comment le passage aux« rencontres »peut affecter les données», a-t-il poursuivi.

La référence de Wong aux «rencontres» découle de la politique du «Titre 42» de l’ère Trump qui a été instituée en mars 2020 afin de renvoyer immédiatement les migrants pendant la pandémie COVID-19. Un sous-produit apparent de la règle – dont Biden exemptait les enfants migrants – était une augmentation du taux de récidive, ou le nombre de personnes essayant de traverser la frontière illégalement, échouant, puis essayant à nouveau.

Mais sous l’administration Biden, il y a également eu un pic majeur de près de 1000 «évacués» quotidiens – des individus qui traversent illégalement la frontière sans être identifiés ou appréhendés – alors que le CBP est sur le point de faire face à la flambée des mineurs non accompagnés.

L’article de Wong, De Roche et Venzor était à l’origine titré «Il n’y a pas de« poussée »de migrants à la frontière sud des États-Unis. Voici les données. » Il a ensuite été mis à jour avec deux paragraphes pour faire face à la flambée de mineurs non accompagnés se rendant à la frontière sud. Dans la révision, les auteurs ont admis que le phénomène «semble être plus qu’un simple schéma saisonnier», mais ont ajouté: «Les politiques administratives de Biden ont-elles causé cette augmentation? Il n’y a aucune preuve suggérant que tel est le cas. »

«Les politiques de l’administration Biden ont-elles donc provoqué une crise à la frontière sud? Les preuves suggèrent que non », conclut l’article. «L’administration Trump a surveillé un record d’appréhensions au cours de l’exercice 2019, avant que la pandémie ne ferme la frontière. Cette année ressemble à l’augmentation saisonnière habituelle, plus les migrants qui seraient venus l’année dernière mais n’ont pas pu. »

