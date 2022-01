Les auteurs du meurtre d’Ahmaud Arbery risquent la prison à vie

01/07/2022

Le à 21:56 CET

.

Trois hommes blancs, trouvés coupable par un jury de meurtre à l’Afro-américain Ahmaud Arbery en faisant du sport dans la ville de Brunswick (Géorgie, USA), ont été condamnés ce vendredi à l’emprisonnement à vie.

Le juge de la Cour supérieure de Géorgie, Timothy Walmsley, a lu la sentence pour Gregory et Travis McMichael, qui sont père et fils, et leur voisin William « Roddie » Bryan. Les McMichael n’auront pas la possibilité d’accorder une libération conditionnelle, contrairement à Bryan.

Arbery, 25 ans, est décédé le 23 février 2020 alors qu’il faisait de l’exercice à Satilla Shores, une zone majoritairement blanche de Brunswick, en Géorgie, après être poursuivi par les McMichaels avec leurs armes, rejoint par Bryan, qui a filmé comment Travis a tiré sur le jeune homme en le tuant.

Plus tard, la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux a suscité des protestations Et son cas a rejoint d’autres qui ont déclenché une vague d’indignation en 2020 après la mort de George Floyd qui a déclenché des manifestations contre le racisme et des émeutes à travers le pays.

Avant la lecture de la phrase, le magistrat a voulu mettre en scène une minute de silence au tribunal pour représenter « une fraction du temps qu’Ahmaud Arbery courait à Satilla Shores », qui était de cinq minutes, tout en étant poursuivi.

« Quand j’y pense », a poursuivi Walmsley, « j’y pense sous différents angles, et Je reviens toujours à la terreur qui s’est installée dans l’esprit d’un jeune homme in Satilla Shores », en référence à Arbery.

La séance de lecture de la sentence a débuté à 10 heures locales (15 heures GMT) et a duré cinq heures, au cours desquelles l’accusation et la défense ont résumé leurs arguments et exprimé leurs divergences. sur la question de savoir si les prévenus doivent accepter ou non la mise en liberté provisoire.

Les parents et la sœur d’Arbery ont également pris la parole lors de cette audience, où ils ont demandé la peine maximale pour les trois hommes qui étaient présents dans la salle.

La mère d’Arbery, Wanda Cooper Jones, considérait que les coupables « Ils n’ont montré aucun remords et ne méritent pas l’indulgence. »

« Il ne s’agissait pas d’une erreur d’identité ou d’une erreur de fait. Ils ont décidé d’attaquer mon fils parce qu’ils ne voulaient pas de lui dans leur communauté. Ils ont choisi de le traiter différemment des autres personnes qui visitent fréquemment sa communauté et, comme ils ne pouvaient pas l’effrayer ou l’intimider suffisamment, ils l’ont tué », a-t-il déclaré.

Plus tard, ces paroles de la mère ont été citées par le juge lui-même au moment de débiter sa peine.

Le 24 novembre, un jury, composé de douze personnes, toutes blanches sauf une noire, a déclaré les trois accusés coupables du meurtre d’Arbery.

Tous les trois ont été reconnus coupables du crime de meurtre, ce qui signifie que tous les trois ont commis des crimes qui ont entraîné la mort de la victime.

Travis McMichael a été reconnu coupable, en outre, de meurtre perfide, ce qui signifie qu’il avait l’intention de tuer, tandis que son père et son voisin ont été exonérés de cette charge.

Plus précisément, chacun des accusés a fait face neuf chefs d’accusation pour la mort d’Arbery.

Outre ce processus judiciaire, les McMichael et Bryan font face à un autre procès pour le voie fédérale pour avoir commis crimes haineux et pour tentative d’enlèvement, qui devrait commencer en février prochain.

À l’extérieur du palais de justice, à Brunswich, en Géorgie, il y avait un foule de manifestants rassemblés qui a célébré la sentence ce vendredi.