Les autochtones locaux reprennent Roxy Music, Michael McDonald et plus pour l’EP

Local Natives a dévoilé un nouvel EP quatre titres, Musique de The Pen Gala 1983. Il comprend des reprises de « More Than This » de Roxy Music, « I’m Not In Love » de 10cc, « Right Down The Line » de Gerry Rafferty et « I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near) de Michael McDonald ». Toutes les chansons sont présentées dans la nouvelle série télévisée Apple+, The Shrink Next Door.

Cependant, prêter leur musique à la série n’est pas la seule contribution des rockers indépendants de LA à la nouvelle série – ils apparaissent également dans l’un des épisodes. Ils apparaissent en tant que groupe de reprises dans un épisode où Paul Rudd et Will Ferrell assistent au Pen Gala titulaire, fournissant la musique à l’événement fastueux où Rudd trahit la confiance de Ferrell.

The Shrink Next Door est basé sur le podcast du même nom, hébergé et écrit par Joe Nocera. Basé sur des événements réels, il raconte l’histoire d’Isaac « Dr. Ike » Herschkopf (joué par Rudd), un psychiatre qui a abusé de ses relations avec ses patients pour les exploiter à son profit personnel. Ferrell incarne Martin ‘Marty’ Markowitz, un patient de longue date de Herschkopf qui a été victime de ses manipulations pendant 30 ans. La série met également en vedette Kathryn Hahn, Casey Wilson et Cornell Womack.

Le groupe a également partagé une déclaration sur les réseaux sociaux au sujet de leur implication dans l’écriture du projet : « Voir le film des légendes Will Ferrell et Paul Rudd en personne était incroyable, sans parler d’être à leurs côtés dans quelques scènes. Merci Michael Showalter de nous avoir invités dans votre monde de rêve des années 80 et de nous avoir fait couvrir Michael McDonald.

Local Natives a sorti son plus récent album complet, Violet Street, en 2019. Il a été suivi de l’EP Citron aigre l’année dernière, qui présentait la collaboration « Lemon » de Sharon Van Etten et Kareem Ali. Plus récemment, ils ont sorti un remix de « Bed Head » de Manchester Orchestra et ont collaboré avec Classix sur le morceau « Weekends ».

Achetez ou diffusez de la musique de The Pen Gala et consultez la liste des chansons ci-dessous.

1. Plus que ça – Roxy Music Cover

2. Je ne suis pas amoureux – Housse 10cc

3. Tout au long de la ligne – Couverture de Gerry Rafferty

4. I Keep Forgettin’ (Chaque fois que vous êtes près) – Couverture de Michael McDonald