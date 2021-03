Les autocollants Avatar Facebook sur le thème Holi se déroulent maintenant à mesure que les célébrations deviennent virtuelles: comment créer, envoyer et autres détails

Si quelqu’un ne peut pas voir, l’utilisateur devra peut-être mettre à jour l’application avec la dernière version et redémarrer l’application une fois.

Le géant des médias sociaux Facebook a déployé des autocollants Avatar sur le thème de Holi que les gens peuvent utiliser tout en souhaitant à leurs proches et chers au festival des couleurs. La société l’a mis à disposition à la fois pour l’application Facebook et Facebook Messenger.

« Au cours des deux dernières semaines, plus de 4 millions de personnes en Inde ont publié plus de 6,6 millions de publications et de commentaires sur Holi sur Facebook », a déclaré la société dans un communiqué. Dans cette optique, Facebook a introduit de nouveaux autocollants qui visent à offrir plus d’options aux gens pour s’exprimer et saluer les autres pendant la période du festival.

Selon la société, ces autocollants Avatar sont désormais en ligne pour les applications et les utilisateurs peuvent les trouver dans la boîte de rédaction de commentaires. Si quelqu’un ne peut pas voir, l’utilisateur devra peut-être mettre à jour l’application avec la dernière version et redémarrer l’application une fois.

Autocollants Avatar sur le thème Holi sur Facebook: Comment créer un avatar

Avant d’utiliser les autocollants Avatar sur les applications Facebook et Messenger, les utilisateurs devront d’abord créer leur Avatar.Pour la création, les utilisateurs peuvent accéder au compositeur de commentaires et cliquer sur l’icône Smiley qui s’y trouve. Les utilisateurs devront ensuite accéder à l’onglet autocollant et sélectionner l’option Créer votre avatar. Cette option peut également être trouvée dans le créateur d’avatar présent dans la section Signets qui est là dans l’application Facebook.Avatar peut être créé là en choisissant le teint et les cheveux. Une fois qu’un avatar est prêt, il peut être trouvé dans les nouveaux autocollants Holi présents dans la bibliothèque d’autocollants. Lors de la publication ou du commentaire de quelque chose sur les publications Facebook ou Messenger, les utilisateurs peuvent sélectionner leurs autocollants Holi Avatar

De même, Google a également mis au point une fonctionnalité de célébration de Holi avec un « œuf de Pâques » spécial. Les utilisateurs peuvent le consulter sur la page de résultats de recherche de Google pour les smartphones et les ordinateurs de bureau. Si les utilisateurs saisissent les mots «Holi» ou «Holi festival», une image de trois bols de couleur apparaît. En appuyant dessus, des couleurs festives seront réparties sur toute la page.

