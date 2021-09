WhatsApp : les autocollants de fille coréenne ne peuvent plus être partagés | Pixabay

C’est vrai, tout semble indiquer que les fameux autocollants de la fille coréenne dans le célèbre application WhatsApp ne devrait plus être partagé, car la mère prépare un procès, et ce malgré une popularité extrêmement impressionnante.

Et il a été récemment annoncé que ses parents assurent que l’influenceuse Rohée, a déjà des contrats pour des publicités et même pour participer à des émissions de télévision, de sorte que seuls ses parents ont le droit de reproduire ou d’utiliser les images de la petite fille.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis 2019, le visage expressif de l’influenceuse sud-coréenne Rohee s’est transformé en mèmes et autocollants, chose qui ne semblait pas déranger ses parents, jusqu’à ce que de grandes marques proposent d’utiliser son visage pour se promouvoir et, c’est pour cette raison que sa mère prépare un procès pour que son image ne soit pas utilisée sans son autorisation.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : Vous pouvez masquer le temps de connexion à certains contacts

Son histoire a commencé lorsque sa mère s’est rendu compte que sa fille de 4 ans faisait de beaux gestes depuis qu’elle était bébé, ce qui pouvait représenter n’importe quelle humeur, alors elle a ouvert un compte sur Instagram sous le nom de Jinmiran pour partager les images de son visage expressif. .

Cependant, ses photos ont été partagées sur les réseaux sociaux jusqu’en 2019, année où la jeune fille est devenue virale lorsque d’innombrables mèmes et autocollants ont commencé à être créés, qui sont à la mode dans les services de messagerie tels que WhatsApp et sont diffusés des milliers de fois par jour.

Après la popularité atteinte par sa fille sur Instagram, où elle compte plus d’un million 463 mille 936 followers, elle écrit dans la biographie :

Ne copiez et ne capturez pas de photos sans autorisation ». (ne pas copier ou capturer de photos sans autorisation).

Il convient de noter que jusqu’à présent, son compte Instagram officiel est toujours ouvert avec ses photos publiques, cependant, dès qu’il signera de gros contrats avec diverses marques, son profil sera privé.

C’est ainsi que sa mère a assuré que Jinmiran avait déjà des contrats pour des publicités et même pour participer à des programmes télévisés, donc seuls ses parents ont le droit de reproduire ou d’utiliser les images de la petite fille, qui a également été photographiée et ses images publiées avec sa sœur Romy.

Cela peut vous intéresser : le Kenya refuse de parler de Kimberly Loaiza, d’après ce qu’ils disent

La mère cherche à poursuivre ceux qui distribuent les autocollants ou les mèmes de Rojee sans autorisation et s’ils sont reproduits à des fins lucratives.

D’autre part, dans le célèbre réseau social d’Instagram, Jinmiran a 5 pages avec son nom et sa photo, et une est issu d’un fan club intitulé “jinmiran_oficial” avec 30 mille 16 followers et 564 publications et c’est dite “fan page” de la real : @jinmiran_, dans lequel il fait la promotion d’une chaîne YouTube qui redirige vers le compte de Mohsin Siddiq, avec seulement 88 abonnés.