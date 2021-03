Les autonomies publient leur plan anticovide à une semaine du pont de San José

Les communautés autonomes commencent à se protéger des Pont de San José le week-end prochain et, surtout, Pâques, avec des plans anticovides qui proposent des fermetures de périmètre dans toutes les régions autonomes, à l’exception des Baléares et des Canaries, et réaffirment les couvre-feux et les limitations dans les rassemblements sociaux.

Madrid a publié dans son Journal Officiel (Bocam) la fermeture du périmètre de la région au pont de San José et à la Semaine Sainte, bien que le gouvernement régional déposera « les ressources judiciaires appropriées » contre l’accord qui a été conclu mercredi dernier au Conseil Interterritorial de le système national de santé avec la seule opposition de cette autonomie.

En plus de la fermeture du périmètre, le couvre-feu nocturne de 23h00 à 06h00, qui dans ce cas durera jusqu’au 12 avril, et des limitations sur les rassemblements sociaux d’un maximum de six personnes dans des espaces publics ouverts, quatre dans des espaces fermés et uniquement pour les cohabitants s’ils sont dans la sphère privée.

Mais déjà dans ce décret, le gouvernement de Madrid exprime clairement son opposition à l’accord entre la santé et les communautés, considérant que « il n’y a pas de critères scientifiques qui démontrent que les fermetures de périmètres contribuent à contenir la pandémie « et que » l’expérience de la Communauté de Madrid indique même une augmentation de l’incidence dans les jours qui suivent immédiatement « .

Castilla La Mancha C’est une autre des communautés qui a publié dans son Journal Officiel le plan anticovide pour le pont et Pâques, qui est obligatoire dans toutes les régions autonomes.

Et aussi Les îles Canaries, Bien que dans son cas, ce qu’il a publié est l’accord du gouvernement des îles par lequel des mesures spécifiques et temporaires sont réglementées pour Tenerife, Gran Canaria et Fuerteventura pour contenir la propagation des infections et qui entrera en vigueur à 00h00 du matin. ce dimanche, bien qu’elles puissent être modifiées ou annulées si la situation épidémiologique le conseille.

Les îles Canaries, comme les îles Baléares, Ils sont dispensés de fermer le périmètre, le reste des autonomies étant obligé en vertu du plan convenu par le ministère de la Santé et les conseillers du secteur mercredi dernier d’éviter une quatrième vague, qui si elle arrivait trouverait un très affaibli système de santé.

En fait, bien que dans certaines communautés la pression continue de diminuer, d’autres s’enregistrent et de légères pointes dans la transmission.

Par exemple, l’incidence dans les îles Baléares est 43 cas pour 100 000 habitants, et là le ministère de la Santé a notifié deux décès de covid-19 et a signalé la détection de 32 nouvelles infections; dans les hôpitaux de l’archipel, 59 patients sont admis au service (9 de moins que la veille) et 31 à l’USI (un de plus que vendredi).

En Catalogne, le taux d’infections continue de baisser et a représenté 1351 nouveaux cas, ainsi que la charge hospitalière: en 24 heures il y a eu 1426 admissions, 44 de moins que la veille, tandis que 431 patients restent en réanimation, 34 de moins que le Vendredi.

Andalousie Il a enregistré 890 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, il est donc passé sous le millier d’infections pour la première fois en trois jours, bien que 22 personnes aient été ajoutées à la liste des décès dus à cette maladie.

Pays Basque a ajouté 356 autres infections, mais le taux de positivité est passé de 5,2% jeudi dernier à 4,4% vendredi, le jour où 46 personnes ont été admises dans les hôpitaux basques, 5 de plus que la veille, et sont restées dans l’ucis 95 patients.

Alors que, Galice a connu une légère augmentation de cinq personnes admises en réanimation, portant le nombre total de patients gravement malades dans ces unités hospitalières à 78, bien que le nombre de personnes infectées et admises en lits d’hôpital soit réduit, soit 245, soit douze de le jour précédent.

Dans Navarre Une légère diminution a également été observée avec 51 nouveaux cas et un taux de positivité de 2,7%. Au total, 69 patients sont restés admis hier, un de plus que la veille, et il y a eu sept admissions.

Aragon Il a détecté 128 autres infections, 28 de moins que jeudi, et quatre décès au cours des dernières 24 heures.

L’une des communautés les plus touchées par la troisième vague, le valencien, compte déjà trois municipalités sur dix indemnes d’épidémies de coronavirus, ce qui signifie 168 villes, 62 dans la province de Castellón, 60 à Valence et 46 à Alicante.

Au contraire, dans Castille et Leon, los casos diarios de covid confirmados por test han vuelto a superar los 200 este sábado, hasta los 218, que suponen 30 más que ayer, con un aumento también en los decesos en los hospitales, una docena en 24 horas frente a los 9 del le jour d’avant.

Aussi dans Asturies Les infections quotidiennes sont passées à 151, neuf de plus que la veille, et la positivité est passée de 5,47 à 6,99 pour cent. Deux personnes sont décédées et 18 admissions au service et 2 à l’USI ont été enregistrées, bien que 42 sorties d’hôpital aient été effectuées.

Également, Cantabrie a signalé 45 nouveaux cas de covid, six de plus qu’hier, en une journée où il n’y a pas eu de décès, tandis que l’incidence et le taux d’occupation des unités de soins intensifs continuent de baisser, qui s’établit à 13,1%.

Dans La Rioja, les cas actifs s’élèvent à 205, 18 de plus que la veille, avec un rebond à Arnedo; alors que en Murcie ils tombent dans plus d’une centaine et il reste en 788, comme au début d’août de l’année dernière.