Les autorités américaines capturent un ingénieur nucléaire après avoir reçu des crypto-monnaies pour la vente de plans secrets

Le défendeur a terminé l’opération avec un agent infiltré et a reçu un total de 100 000 $ en crypto-monnaie pour la vente de plans de sous-marins nucléaires.

Des rapports récemment publiés indiquent qu’un ingénieur nucléaire de l’US Navy, en complicité avec sa femme, a tenté de vendre illégalement des conceptions de sous-marins de guerre à propulsion nucléaire en recevant des paiements en crypto-monnaies.

Les accusés en question étaient Jonathan Toebbe et son épouse Diana Toebbe, qui ont été capturés par les autorités américaines après avoir tenté de vendre les plans avec un agent infiltré du FBI. Les rapports indiquent que les personnes impliquées tentaient de vendre lesdites données à un gouvernement étranger, pour lequel elles mettaient en place des canaux de communication par lesquels envoyer les plans respectifs.

Enquête et capture des personnes impliquées

À cet égard, les rapports publiés par le ministère américain de la Justice se lisent comme suit :

Le 8 juin 2021, l’agent infiltré a envoyé 10 000 $ de crypto-monnaie à Jonathan Toebbe en guise de paiement de « bonne foi ». Peu de temps après, le 26 juin, Jonathan et Diana Toebbe se sont rendus en Virginie-Occidentale. Là, avec Diana Toebbe agissant comme guetteur, Jonathan Toebbe a placé une carte SD cachée dans un demi-sandwich au beurre de cacahuète à un emplacement prédéfini. Après avoir récupéré la carte SD, l’agent infiltré a envoyé à Jonathan Toebbe un paiement en crypto-monnaie de 20 000 $ ″.

A ce titre, Toebbe avait en sa possession les clés cryptées pour pouvoir accéder au contenu de la carte SD, donc une fois celle-ci livrée, il a envoyé les mots de passe par email afin que le prétendu acheteur puisse accéder aux informations :

«Après avoir effectué un paiement à Toebbe pour 70 000 $ en crypto-monnaie, le FBI a reçu une clé de déchiffrement pour la carte. Il contenait également des données restreintes relatives aux réacteurs nucléaires sous-marins. Le FBI a arrêté Jonathan et Diana Toebbe le 9 octobre, après avoir placé une autre carte SD dans une « impasse » prédéfinie au deuxième emplacement de Virginie-Occidentale. »

La capture des personnes impliquées a été réalisée après avoir terminé une autre opération commerciale avec l’agent infiltré. Ils ont été inculpés de crimes décrits dans la loi américaine sur l’énergie atomique.

Crimes et paiements avec des crypto-monnaies

Malgré le fait qu’il s’agissait cette fois d’une procédure secrète, les policiers soulignent que les délits impliquant des paiements avec des crypto-monnaies ont augmenté au fil des ans, précisément en raison des couches d’anonymat que cette technologie implique et en raison du fait que les transactions peuvent être presque immédiatement sans contrôle gouvernemental ou bancaire.

Parmi les crimes les plus courants, les attaques de type ransomware se distinguent, où les pirates informatiques introduisent généralement des logiciels malveillants dans les serveurs et/ou les ordinateurs de cibles importantes, avec l’intention de détourner les informations et de demander le paiement d’une rançon avec des crypto-monnaies pour rétablir l’accès.

D’autre part, se distinguent également les délits auxquels participent également des agents, s’abritant dans l’anonymat qui permet les paiements avec des crypto-monnaies. Deux des cas les plus emblématiques sont ceux des agents des services secrets Shaun Bridges et Drug Enforcement and Administration Carl Mark Force IV, qui ont été accusés d’avoir volé des fonds cryptographiques lors de l’enquête sur Silk Road.

