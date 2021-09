Les autorités américaines préparent de nouvelles sanctions contre les attaquants de ransomware.

in

Le département du Trésor américain prépare de nouvelles sanctions contre les pirates et l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements de ransomware. Dès la semaine prochaine, les sanctions pourraient être appliquées. En outre, le gouvernement prévoit une nouvelle série de lignes directrices pour les entreprises sur les risques des paiements par ransomware. L’administration prévoit également de nouvelles réglementations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme plus tard cette année. Les attaques de ransomware ont récemment été une préoccupation majeure pour les régulateurs.

Les réglementations sur les ransomwares cryptographiques ont été sur la table toute l’année.

Les réglementations sur les ransomwares cryptographiques ont été sur la table toute l’année. En avril, le ministère de la Justice a qualifié la situation d’« épidémie de ransomware ». Pendant ce temps, les responsables ont déjà fait allusion à la réglementation financière comme moyen de lutter contre le problème. Après l’attaque contre JBS, qui a suscité des requêtes initiales sur les attaques de ransomware, le Colonial Pipeline a fait face à un casse. Cet incident a entraîné la perte d’une valeur de 2,3 millions de dollars en bitcoins. Pour que le Trésor puisse combattre avec succès ses ennemis dans le cyberespace, il devrait se concentrer sur les portefeuilles crypto qui reçoivent des transactions de rançon.

Les responsables continuent de travailler sur les réglementations cryptographiques.

Malgré ces nouvelles réglementations imposées en raison de la nécessité d’une cybersécurité supplémentaire, les régulateurs américains ont en vue l’ensemble de la crypto-monnaie. Comme indiqué plus tôt en août, le Sénat a adopté un projet de loi bipartite sur l’infrastructure fiscale avec une définition large du terme « courtier ». Jusqu’à présent, le projet de loi est inchangé malgré le contrecoup de la communauté crypto. Gensler, d’autre part, affirme que les plates-formes cryptographiques ont besoin d’une réglementation pour survivre. Il a également distingué le secteur DeFi et a déclaré que ceux qui se trouvent dans cette zone ne sont pas exempts de la surveillance fédérale. La semaine dernière, les démocrates de la Chambre ont proposé de nouvelles réglementations fiscales cryptographiques. Cependant, ceux-ci ont comblé l’échappatoire de la «vente de lavage» pour les investisseurs en crypto qui évitent l’impôt sur les plus-values.