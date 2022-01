Les autorités arrêtent trois étrangers en situation irrégulière après la découverte de milliers de colis volés à l’intérieur de leur maison

La police a démantelé un réseau de cambriolages qui serait responsable de près de 600 colis manquants pendant les vacances, selon un communiqué du bureau du shérif du comté d’Oklahoma publié mercredi.

Le bureau du shérif du comté d’Oklahoma a arrêté trois personnes qui seraient impliquées dans un réseau de vol de colis Amazon responsable du vol de milliers de dollars de marchandises, selon une publication sur Facebook du bureau du shérif.

Le 30 décembre, des députés ont été appelés sur les lieux pour une plainte pour déversement illégal où ils ont trouvé environ 600 colis Amazon vides, selon la publication. Les députés ont également trouvé un sac poubelle qui avait une enveloppe adressée et un reçu d’un magasin local.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour perquisitionner une adresse sur la base de ces informations, a indiqué le courrier.

« À l’intérieur, les enquêteurs ont trouvé des milliers de colis Amazon non livrés ; certains sont encore emballés sur des palettes à la maison », ont déclaré des députés. « Les colis étaient stockés dans toute la maison dans presque toutes les pièces et remplissaient l’abri anti-tempête. »

Certains de ces colis ont depuis été renvoyés à Amazon pour être re-livrés.

« Nous sommes reconnaissants pour le travail d’enquête rapide du bureau du shérif du comté d’Oklahoma et nous nous engageons à prendre soin de tous les clients qui pourraient avoir été touchés par cette activité criminelle », a déclaré un porte-parole d’Amazon, selon le message. « Les clients qui manquent des colis sont encouragés à signaler tout retard au service client d’Amazon afin que nous puissions travailler rapidement pour y remédier. »

Les enquêteurs pensent qu’un immigrant illégal de Cuba, Cesar Yasnier Cerqueira Rojas, travaillait comme chauffeur pour Amazon et livrait des colis à l’aide d’un camion appartenant à un autre immigrant illégal de Cuba, Dinneris Matos Delgado. Ils pensent que Rojas a emballé des palettes de livraison supplémentaires dans le camion et les a amenées à l’adresse découverte par les députés, selon la poste.

Un autre chauffeur et immigré clandestin, Maikel Perez Laurencio, a également été arrêté en relation avec le stratagème, et d’autres accusations sont attendues, a indiqué le bureau du shérif. Les trois suspects font face à 15 délits du comté de possession de biens volés et détournement de fonds. Delgado fait également face à une accusation de possession d’une substance dangereuse contrôlée.

« Notre équipe d’enquête et nos patrouilleurs ont fait un travail incroyable », a déclaré le shérif Tommie Johnson III, selon le message. « Il aurait été facile de considérer cela comme un cas de déversement illégal ; mais nos adjoints ont reconnu que c’était beaucoup plus grave et ont contacté les enquêteurs. Nos enquêteurs ont rapidement identifié un suspect et ont donné suite pour mener à bien cette affaire. »

