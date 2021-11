Les autorités britanniques mettent en garde contre la publicité crypto après la campagne de jetons Floki sur les moyens de transport

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Certains responsables et législateurs ont qualifié ce type de campagne de « non éthique », notamment dans le cas d’un token tel que Floki qualifié de memecoin.

Suite à la publication d’une publicité sur le token Floki Inu sur l’un des bus emblématiques de la ville de Londres, les autorités britanniques ont demandé aux entreprises responsables de ne plus autoriser les publicités en crypto-monnaie sur l’infrastructure des véhicules.

Cela a été révélé par les autorités britanniques dans des rapports publiés par divers médias, où ils ont indiqué qu’ils considéraient cette pratique « contraire à l’éthique » et que toutes les marques associées aux crypto-monnaies qui souhaitent faire de la publicité pour leurs produits devraient faire l’objet d’une enquête beaucoup plus approfondie.

À cet égard, le directeur des médias commerciaux de l’organisme gouvernemental local, Chris Reader, a déclaré :

« Nous veillons à ce que les campagnes contiennent suffisamment d’informations pour se conformer à la fois à notre politique et à la réglementation ASA »

Selon des rapports publiés, la controverse est survenue parce qu’un moyen de transport a annoncé le memecoin « Floki Inu », l’une des nombreuses pièces inspirées par Dogecoin qui est basée spécifiquement sur la mascotte du PDG de Tesla, Elon Musk.

L’annonce en question disait ceci

Je suis assis sur mon canapé à Santa Monica et je vois passer ce bus $ FLOKI ????. Marketing incroyable #flokiarmy pic.twitter.com/JQ7dD5HzMp

Ce slogan est également apparu dans certaines stations du métro de Londres en octobre dernier, dans ce que certains ont décrit comme une campagne de marketing très audacieuse visant le public britannique. Cependant, l’axe des critiques résidait dans le manque de crédibilité du token en question, qui pouvait même être considéré comme un pari risqué étant donné qu’il n’y a pas de réelles garanties sur l’avenir de la monnaie numérique au-delà d’être un actif très spéculatif volatil.

À cet égard, le membre de l’Assemblée du Parti vert à Londres, Sian Berry, a critiqué ces types d’actes en général comme contraires à l’éthique, car il n’y a pas ici de publicités qui avertissent les gens des risques liés à l’entrée sur ce marché , en particulier dans le absence de réglementation efficace pour y remédier.

Cependant, malgré le fait que la controverse pointe sur le fait de faire de la publicité pour le jeton Floki Inu, d’autres crypto-monnaies ont également été médiatisées dans le passé.

Compte tenu de cela, l’ASA a également interdit les publicités à l’époque et a mis en garde contre les risques qu’elles représentent pour les investisseurs sans expérience sur le marché de la cryptographie.

Dans l’une des déclarations relatives à une crypto-monnaie appelée Luno, l’ASA a commenté :

« Nous avons conclu que l’annonce suggérait de manière irresponsable que s’engager dans des investissements Bitcoin via Luno était simple et facile, d’autant plus que le public est ciblé, le grand public, probablement inexpérimenté dans sa compréhension des crypto-monnaies. »