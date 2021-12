Les autorités californiennes annoncent de nouvelles informations dans une affaire froide de 24 ans

Les autorités du nord de la Californie ont publié vendredi des informations sur une nouvelle découverte dans l’affaire froide de 24 ans impliquant la disparition d’une mère de trois enfants qui a disparu peu de temps après un entretien d’embauche.

Le département de police de Petaluma a déclaré dans un communiqué que des preuves ADN avaient été découvertes qui pourraient être liées à la disparition, le 29 avril 1997, de Janie June Coe. Il y a eu peu d’indices dans le cas de cet homme de 38 ans, mais la découverte a donné un nouveau souffle à l’enquête.

Les autorités ont publié une image de ce à quoi Janie June Coe pourrait ressembler aujourd’hui.

La police sait que la femme est retournée chez elle à Petaluma après un entretien, et le jour de sa disparition, une autre femme a été vue en train d’utiliser sa carte de guichet automatique dans une banque locale. Les images étaient granuleuses et ils ne pouvaient donc pas identifier la femme.

La police a déclaré avoir découvert la camionnette de Coe près d’un vaste champ à Napa.

Elle a été portée disparue le 2 mai, après avoir omis de récupérer ses enfants à l’école. Ses trois enfants vivaient alors chez un parent.

Janie June Coe avait 38 ans au moment de sa disparition.

Sa Ford Aerostar de 1989 a été retrouvée abandonnée trois jours plus tard près d’un champ ouvert à Napa, selon un communiqué de la police. On n’a plus eu de ses nouvelles depuis. SFGate.com a rapporté que Coe n’aimait pas voyager loin de chez elle, et elle a laissé derrière elle ses lunettes dont elle avait besoin pour conduire.

Les nouvelles informations ont incité les autorités à interroger un « nouveau témoin » et de nouvelles pistes d’enquête, a indiqué la police.

La femme aurait 63 ans aujourd’hui et les autorités ont publié une image de ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd’hui.