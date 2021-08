Les autorités californiennes s’appuient sur l’autopsie du chien et sur d’autres analyses médico-légales pour obtenir des réponses sur les décès mystérieux de la famille

in

Le bureau du shérif du comté de Marisopa est convaincu qu’il peut exclure un homicide dans la mort mystérieuse d’une famille sur un sentier de randonnée dans la forêt nationale de Sierra plus tôt cette semaine.

Le couple, John Gerrish et Ellen Chung, est parti en randonnée dimanche avec leur fille de 1 an, Miju, et leur chien près de Hite’s Cove dans les montagnes de la Sierra Nevada.

Après que Gerrish, un ingénieur logiciel qui travaillait auparavant chez Google selon son profil LinkedIn, ne se soit pas présenté au travail lundi, un ami de la famille les a portés disparus. Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Leurs corps ont été retrouvés mardi sur un sentier de randonnée sans cause claire de décès, et bien que l’homicide ait été initialement envisagé comme une possibilité, les forces de l’ordre sont désormais convaincues qu’elles peuvent l’exclure.

“Au départ, oui, lorsque nous rencontrons une famille sans cause apparente de décès, il n’y a pas de pistolet fumant, il n’y a pas de note de suicide, il n’y a rien de tel, nous devons considérer toutes les options”, a déclaré à Fox News la porte-parole du shérif du comté de Mariposa, Kristie Mitchell. Samedi. “Maintenant que nous sommes dans cinq jours, non, nous ne considérons plus l’homicide comme cause de décès.”

Les autopsies de jeudi n’ont pas donné aux enquêteurs beaucoup d’autres indices sur les décès, mais les prochains rapports de toxicologie pour la famille ainsi que leur chien pourraient révéler ce qui les a tués.

“Nous espérons que d’ici la semaine prochaine, deux semaines, nous aurons une meilleure idée”, a déclaré Mitchell. « Il y a la toxicologie qu’on attend des autopsies elles-mêmes, et puis aussi des [necropsy for the dog].”

Les enquêteurs examinent diverses causes, notamment les proliférations d’algues toxiques et les gaz toxiques. Le site était traité comme une situation dangereuse mardi, mais cela a été levé environ 24 heures plus tard.

Le département californien de la Pêche et de la Faune a averti le mois dernier que « les analyses d’eau le long de la rivière Merced, près de Hites Cove… montrent une forte concentration de prolifération d’algues ».

“Certaines espèces peuvent produire des toxines et, si elles sont présentes, présenter un risque pour les humains et les animaux de compagnie”, a déclaré le département le 13 juillet, avertissant les gens de ne pas nager ou de laisser leurs animaux de compagnie nager dans l’eau.

Mitchell a déclaré samedi que les enquêteurs attendaient des rapports toxicologiques provenant de sources d’eau à proximité ainsi que de l’eau que la famille transportait.

La zone autour de Hite’s Cove abritait également des opérations d’extraction d’or au milieu du XIXe siècle, qui pourraient produire des gaz toxiques, mais le shérif du comté de Mariposa, Jeremy Briese, a déclaré jeudi au Fresno Bee qu’il ne pensait pas que les décès étaient liés à une mine. .

Un hélicoptère survole une zone reculée au nord-est de la ville de Mariposa, en Californie, le mercredi 18 août 2021. (Craig Kohlruss/The Fresno Bee via AP)

L’agent immobilier de Mariposa, Sidney Radanovich, l’un des amis du couple, a déclaré au San Francisco Chronicle que la famille avait récemment déménagé à Marisopa depuis San Francisco après “être tombée amoureuse de la région de Mariposa”.

“C’était un couple tellement aimant, ils s’aimaient un peu”, a déclaré Radanovich au journal. “Il aimait montrer au bébé toutes sortes de choses et les lui expliquer. Elle ne comprenait pas, mais il les lui expliquerait quand même.”

Mitchell a déclaré que les autorités continueraient d’enquêter jusqu’à ce qu’elles obtiennent des réponses pour la famille.

“Nous n’avons jamais rien vu de tel, et je ne pense pas que ce soit un cas typique qu’une agence à travers le pays ait vu”, a déclaré Mitchell samedi. “Quand vous rencontrez, comme je l’ai dit au début, une famille, une famille apparemment en bonne santé, et que vous rencontrez maman, papa, chien et bébé tous décédés, ce n’est pas normal.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.