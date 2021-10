Les autorités chassent l’ours qui a attaqué un couple en train de pique-niquer

Un couple pique-niquant sur une colline herbeuse le long de la Blue Ridge Parkway en Caroline du Nord a été attaqué par un ours noir qui est apparemment devenu agité par le chien qui aboie.

La rencontre a eu lieu mercredi soir sur le parking du Folk Art Center, selon le National Park Service via le Caldwell Journal.

Le couple a été alerté de la présence de l’ours par leur chien déchaîné, qui a couru vers l’ours en aboyant bruyamment.

« Probablement aggravé par le chien, l’ours a agi de manière défensive envers le chien et le couple » et « au cours des minutes suivantes, il y a eu des attaques répétées de l’ours pendant que le couple se retirait avec son chien vers la sécurité de leur véhicule », le parc service indiqué. “Le couple s’est rendu à l’hôpital de Mission où ils ont tous deux été soignés pour leurs blessures et libérés.”

L’étendue de leurs blessures n’était pas connue.

Le News & Observer a rapporté que le Folk Art Center est une destination populaire au Mile Post 382 près d’Asheville.

À la suite de l’attaque, les autorités ont émis des fermetures et des restrictions dans ces zones :

Le sentier Mountains to Sea à partir de l’intersection avec le sentier en boucle du centre d’accueil près de la borne kilométrique 384 de la promenade jusqu’à Riceville Rd. Pont à la borne kilométrique 382. Le sentier de boucle naturelle du Folk Art Center et tous les sentiers accessibles à partir de Bull Mountain Road. Le pique-nique est interdit entre le centre d’accueil des visiteurs d’Asheville et les aires de stationnement adjacentes près de la borne kilométrique 384 de la promenade jusqu’au Haw Creek Overlook près de la borne kilométrique 380.

Plus du National Park Service:

Les gardes du parc et les biologistes de la faune, en coordination avec la Commission des ressources fauniques de la Caroline du Nord (NCWRC), tentent de capturer l’ours et effectuent des patrouilles à pied dans les environs immédiats. Une enquête approfondie de la scène a été menée et des preuves médico-légales ont été recueillies pour être utilisées pour l’analyse de l’ADN. Si l’ours incriminé est capturé et identifié avec certitude, les autorités euthanasieront l’animal sans cruauté, conformément au protocole du parc et du NCWRC.

Le National Park Service de Blue Ridge Parkway propose des conseils de sécurité sur les ours sur son site Web.

