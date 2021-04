Les autorités clôturent l’enquête sur l’accident de Tiger Woods sans en rendre publiques les causes

Nouvelles connexes

Le cas Tiger Woods‘a été résolu. La police de Les anges a confirmé qu’ils savaient déjà pourquoi cet accident s’est produit et pourrait être mortel pour le golfeur populaire. Cependant, ils ont assuré qu’ils ne rendront pas les détails publics pour respecter la vie privée de l’athlète. Changement de scénario étant donné que, lors des premiers jours d’admission de Woods, les mêmes autorités ont tenu plusieurs conférences de presse avec une série de questions pour les médias.

Alex Villanueva, Shérif de Los Angeles, a indiqué que « la cause a déjà été déterminée » et « l’enquête s’est terminée« Jusqu’à ce que Woods donne son feu vert, les causes de l’accident ne pourront pas être rendues publiques en raison de problèmes de confidentialité. » Nous leur demanderons s’ils démissionnent « , a-t-il déclaré lors d’une apparition publique. Une fois qu’ils auront reçu le ‘ok’, ils le seront. capable de « faire une publication complète de toutes les informations relatives à l’accident ».

« Nous avons le contenu de la boîte noire. Nous avons tout « , a tenu à souligner Villanueva. » L’enquête est terminée, signée, scellée et livrée. « Cependant, selon le shérif, ils ne peuvent » la rendre publique sans l’autorisation de la personne impliquée dans la collision « . cela s’est produit le 23 février lorsque l’athlète populaire a emménagé dans son voiture privée.

Woods a dû être admis d’urgence et même opéré par les services médicaux. L’Américain a été «soumis à une longue intervention chirurgicale à la jambe et à la cheville droites» peu après son arrivée à l’établissement. Et c’est que, comme souligné par le corps médical, « a subi des blessures graves orthopédie du membre inférieur droit qui ont été traitées lors d’une intervention chirurgicale d’urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique ».

Image d’une voiture Tiger Woods après un accident NBC LA

Le joueur de 45 ans Il a passé plusieurs semaines hospitalisé et a suscité une vague de soutien dans le monde du sport. « Il est difficile d’expliquer comment vous avez touché mon cœur aujourd’hui quand je mets la télévision et j’ai vu tous ces polos rouges. Je dis à tous les golfeurs et à tous les fans que vous m’aidez à traverser ces moments difficiles, » il avoué les nombreuses manifestations d’affection.

Ce n’est que le 17 mars que reçu une décharge médicale pour continuer à se remettre de l’opération et des blessures chez lui. Woods a évité de donner une date de retour sur le circuit, si ce retour avait lieu, et s’est limité à indiquer qu’il continuerait la récupération à domicile.

Des doutes dans l’enquête

L’affaire Tiger Woods, en raison de sa popularité mondiale, n’a pas non plus été facile à gérer pour les autorités. Dès le moment de la collision, des informations ont commencé à fuir vers les médias locaux et, les jours suivants, la tendance était la même. Ceci, ajouté aux apparences constantes de la shérif et ses assistants, ont mis Woods au centre des projecteurs.

La police a nié que Woods avait consommé des boissons alcoolisées au moment de l’accident et accident à une simple perte de contrôle et une excès de vitesse. Cependant, les médias américains ont récemment publié qu’aucun alcootest n’avait jamais été effectué sur Tiger Woods, de sorte que le les chercheurs ont été fortement critiqués et même accusé d’avoir tenté de clore l’affaire plus rapidement qu’il ne le devrait.

