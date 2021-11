Les autorités confirment que huit personnes, dont deux adolescents, sont parmi les morts après la bousculade du festival de musique de Houston

Travis Scott se produit au premier jour du Astroworld Music Festival à NRG Park le vendredi 5 novembre 2021 à Houston.

Amy Harris/Invision/AP

Les autorités ont confirmé que huit personnes, dont quatorze et seize ans, sont décédées et 25 autres ont été hospitalisées au festival de musique Astroworld vendredi à Houston.

Sept des victimes avaient entre 14 et 27 ans, a déclaré le maire Sylvester Turner lors d’une conférence de presse samedi après-midi. L’âge d’une victime n’a pu être déterminé.

Sur les 25 personnes qui ont été transportées à l’hôpital, cinq avaient moins de 18 ans. Treize personnes sont toujours hospitalisées, a ajouté le maire. Personne n’est porté disparu.

Les foules ont commencé à se rassembler vers 21 heures, heure locale, pour une performance du rappeur et fondateur du festival Travis Scott. Les spectateurs ont poussé vers le devant de la scène avant le début du concert, provoquant la panique et quelques blessures. Le chaos s’est intensifié jusqu’à 21h38 lorsqu’un « incident de masse » a été déclenché, a déclaré samedi le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña. La cause du décès n’était pas encore connue pour les huit victimes.

Scott, qui a lancé le festival dans sa ville natale en 2018, s’est dit « absolument dévasté ».

« Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent d’enquêter sur la perte tragique de vies humaines », a-t-il déclaré dans un tweet. « Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. »

Environ 50 000 personnes devaient assister au festival, a rapporté NBC News. L’événement devait durer jusqu’à samedi, mais les autorités ont annulé le deuxième jour suivant la bousculade.

Des rumeurs ont également circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles des inconnus injectaient de la drogue à d’autres clients, a déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finner.

Il a ajouté que l’agence avait un rapport d’un agent de sécurité qui tendait la main pour attraper un citoyen et s’est évanoui après avoir ressenti une piqûre dans le cou. Finner a déclaré que l’officier avait été réanimé avec du Narcan, un médicament couramment utilisé pour traiter les surdoses de narcotiques en cas d’urgence, et qu’il a ensuite été découvert qu’il avait une piqûre similaire à « si quelqu’un essayait de s’injecter ».

L’enquête sur ce qui s’est passé lors de l’événement et a conduit aux victimes est toujours en cours.

« Cet incident fait l’objet d’une enquête approfondie et d’un examen approfondi. Il est important pour nous de déterminer à partir de la nuit dernière ce qui s’est passé, ce qui s’est passé, où des faux pas ont pu se produire », a déclaré le maire Turner.

