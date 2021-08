Les autorités de Bakou excluent un deuxième Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

in

Les responsables du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont exclu d’organiser une deuxième course pour combler un trou dans le calendrier 2021 de plus en plus complexe.

Alors que la Formule 1 reste déterminée à essayer d’organiser 23 courses cette saison, deux écarts existent déjà – et il pourrait y en avoir d’autres à venir.

L’annulation de l’Australie le 21 novembre avait laissé une ligne TBC sur le calendrier et maintenant une autre est apparue, le Grand Prix du Japon du 10 octobre étant également tombé en raison des effets de la pandémie en cours.

Des doutes persistent également sur le triple-header américain qui débute aux États-Unis le 24 octobre, suivi du Mexique et du Brésil les deux week-ends suivants, en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 dans ces pays.

Bien que le calendrier jusqu’à fin septembre semble bien défini, il doit également y avoir un point d’interrogation sur le Grand Prix de Turquie le 3 octobre, car ce pays figure sur la liste rouge de voyage du Royaume-Uni.

Avec la plupart des équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni, cela signifie qu’une course dans un autre pays le week-end suivant, que le Japon a libéré, devrait être organisée afin d’éviter que le personnel n’ait à servir une semaine et plus. la moitié de la quarantaine hôtelière à leur retour d’Istanbul.

“La Formule 1 travaille actuellement sur les détails du calendrier révisé et annoncera les derniers détails dans les semaines à venir” #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 https://t.co/lP6nbrYcAb – Formule 1 (@F1) 18 août 2021

L’Azerbaïdjan est sur la liste orange et en raison de sa proximité géographique relative avec la Turquie, il a été suggéré comme candidat potentiel pour pourvoir le créneau du 10 octobre.

Cependant, cela a maintenant été renversé par le Baku City Circuit, qui organise le Grand Prix d’Azerbaïdjan – dont l’édition 2021 a eu lieu début juin et a été remportée par Sergio Perez après la chute de son coéquipier Red Bull, Max Verstappen. dans les phases finales en raison d’une crevaison de pneu alors qu’il était prêt pour la victoire.

AutoMotorSport.az a contacté la société Baku City Circuit qui, selon eux, « a officiellement déclaré que les informations diffusées n’étaient pas vraies – il n’y a ni une telle demande ni une telle offre ».

La raison, rapportent-ils, est que parce que le grand prix se déroule sur un circuit urbain, il faut au moins trois mois pour se préparer, laissant une période actuelle de sept semaines comme loin d’être assez longue.

Le calendrier reste dans un état de flux et tandis que le Qatar espère être en attente pour le 21 novembre, d’autres lieux, selon les rumeurs, pourraient encore intervenir sont la Chine et le Nurburgring, qui a organisé le Grand Prix de l’Eifel le week-end correspondant de la mi-octobre dernier. année.