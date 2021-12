Les autorités des Émirats arabes unis annoncent de nouvelles mesures strictes contre les fraudeurs cryptographiques

En vertu de la nouvelle réglementation stricte des Émirats arabes unis conçue pour protéger le public contre la fraude financière, les cybercriminels faisant la promotion de la fraude par crypto-monnaie en ligne encourent jusqu’à cinq ans de prison et des amendes pouvant atteindre 272 millions de dollars.

Les escrocs en crypto risquent 5 ans de prison

Les promoteurs de fraude à la crypto-monnaie en ligne risquent désormais une peine de cinq ans de prison et une amende maximale de près de 270 000 $ en vertu de la nouvelle réglementation sur la sécurité Internet des Émirats arabes unis, qui entrera en vigueur le 2 janvier 2022. .

La répression a été annoncée le mois dernier dans le cadre de la série de réformes juridiques radicales du président Cheikh Khalifa.

La nouvelle loi étend les règles de cybercriminalité existantes dans le pays pour inclure la promotion de systèmes de crypto-monnaie malhonnêtes qui ne sont pas reconnus par les autorités des Émirats arabes unis.

Malgré le fait que de nombreux pays émettent régulièrement des avertissements dans ce domaine, le gouvernement des Émirats arabes unis a décidé d’aller plus loin en imposant de lourdes sanctions à ceux qui enfreignent la loi. Les cybercriminels qui promeuvent la fraude aux crypto-monnaies sur Internet risquent jusqu’à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de DH (272 259 $), alors que le gouvernement du pays a renforcé sa réglementation pour protéger les résidents contre la cyberfraude. .

« En vertu de l’article 48, la publication de publicités trompeuses ou de données inexactes en ligne sur un certain produit sera passible d’une peine de prison et/ou d’une amende comprise entre 20 000 et 500 000 Dh », a déclaré le Dr Hassan Elhais d’Al Rowaad Advocates, qui a décrit nouvelle législation qui traite des escroqueries de crypto-monnaie.

« La même sanction s’applique aux membres du public qui font la promotion de crypto-monnaies non reconnues par les autorités du pays. »

BTC / USD flottent au-dessus de 50 000 $ après Noël. Source : TradingView

Les citoyens des Émirats arabes unis sont tombés dans le piège des escroqueries cryptographiques cette année

Malgré une réglementation stricte et un climat favorable à la cryptographie, les citoyens des Émirats arabes unis ont continué d’être victimes de crimes financiers. En fait, au premier semestre 2021, les consommateurs de Dubaï n’ont perdu qu’environ 80 millions de DH à cause de centaines de ces escroqueries. La police des Émirats arabes unis a réagi en lançant des avertissements aux personnes concernant les faux échanges de crypto-monnaie et les programmes de profit.

Quoi qu’il en soit, DubaiCoin était l’une des escroqueries de phishing les plus complexes auxquelles la ville ait dû faire face. L’actif numérique a été négocié avec le soutien du gouvernement et les investisseurs ont saisi l’opportunité, faisant monter en flèche sa valeur en un rien de temps.

D’autres n’ont pas eu cette chance, puisque neuf personnes du pays ont été condamnées à dix ans de prison plus tôt ce mois-ci pour avoir fraudé des personnes de 18 millions de DH par le biais d’un programme d’échange de bitcoins pour devenir riche rapidement.

Lorsqu’il s’agit de créer un cadre de chiffrement complet et inclusif, les Émirats arabes unis sont à l’avant-garde. Le Dubai World Trade Center a été déclaré à la fois une zone de cryptographie complète et un régulateur au début du mois, ce qui lui permet de créer une énorme plaque tournante pour l’expansion du secteur.

