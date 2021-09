Les autorités des Émirats arabes unis signent un accord pour soutenir le commerce de crypto-monnaie

Détails de l’accord La Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis a signé un accord avec la Dubai World Trade Center Authority (DWTCA). Cet accord vise à soutenir la réglementation et le commerce des crypto-monnaies dans la zone franche économique de DWTCA. L’agence de presse des Emirats (WAM) l’a rapporté mercredi.

Dans le cadre de l’accord, la SCA supervisera également les principales activités liées à la cryptographie. Il s’agit notamment de superviser l’émission, l’offre, la cotation et la négociation de crypto-monnaies. Ainsi que l’autorisation des activités financières associées qui relèvent de la compétence de la DWTCA. Le PDG par intérim de SCA, le Dr Maryam Al Suwaidi et le directeur général du DWTCA et du Département du tourisme et du marketing commercial (DTCM) de Dubaï, Helal Saeed Al Marri, ont signé l’accord.

L’accord établit un cadre qui permet au DWTCA de délivrer les approbations et les licences nécessaires pour la conduite d’activités financières liées aux crypto-monnaies.

