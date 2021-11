Les autorités du Colorado disent que 2 enfants et 2 adultes ont été tués dans un meurtre-suicide apparent

Au moins quatre personnes sont mortes à la suite d’un meurtre-suicide apparent dans une maison du Colorado, ont annoncé dimanche les autorités.

Des députés ont été appelés dans une maison de la région de Colorado Springs vers 10 heures samedi à la suite d’un rapport faisant état d’une personne blessée sur les lieux qui avait besoin d’aide, selon le bureau du shérif du comté d’El Paso.

« Lorsque les députés sont entrés dans la résidence, ils ont trouvé deux mineurs et deux adultes décédés », a déclaré le bureau du shérif.

L’incident et l’appel de samedi ont provoqué une importante intervention de la police.

Au moins un témoin a déclaré à The Gazette qu’il avait vu un grand véhicule blindé noir transporter une unité de soutien tactique du bureau du shérif dans son quartier normalement calme.

« C’était comme si nous étions envahis », a déclaré Joe, qui n’a donné que son prénom, à The Gazette.

Les autorités ont déclaré qu’un « 911 inversé » ou Everbridge, avait été envoyé aux familles de la communauté dans un rayon de 3 km, leur demandant de rester à l’intérieur et de verrouiller leurs portes et fenêtres.

On ne sait pas qui a perpétré l’attaque, ou si les victimes étaient liées. Leurs identités n’ont été divulguées qu’après identification positive par le bureau du coroner et notification aux plus proches parents.

Il n’y a pas de menace pour la communauté pour le moment, a noté le bureau du shérif.

L’enquête est en cours.