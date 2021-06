Les autorités enquêtent sur des célébrités qui ont soutenu les Verts, et elles ont déjà cité Raúl Araiza

in

L’animateur et comédien a assuré lors de l’entretien accordé à divers journalistes dans la périphérie de Televisa San Ángel qu’il est calme devant cette convocation, et a même applaudi que les enquêtes correspondant au scandale des influenceurs pour soutien au PVEM soient en cours.

“Tout ce qui est fait va bien, je n’ai aucun (problème), bien sûr (à étudier), ça va et j’y répondrai”, a-t-il déclaré. Araïza sans confirmer que la convocation lui a été adressée par l’Institut national électoral ou le Parquet général.

De la même manière, le frère de Armando Araïza Il a souligné qu’il est membre dudit parti et qu’il le soutient publiquement depuis plus de neuf ans ; en plus de souligner qu’il n’a reçu aucune rémunération financière pour son action.