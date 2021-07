Les autorités espagnoles capturent un autre impliqué dans le piratage massif contre Twitter en 2020

in

Il s’agirait du quatrième membre du groupe de hackers qui a perpétré l’attaque sur Twitter l’année dernière, dans laquelle ils ont volé au moins 120 000 $ de fonds Bitcoin aux victimes.

Les autorités espagnoles ont arrêté un homme de 22 ans de nationalité britannique, qui est présumé avoir été impliqué dans le piratage massif perpétré contre au moins 130 comptes vérifiés sur le réseau social Twitter, dans lequel ils ont publié des messages pour promouvoir une arnaque qui conduit au vol d’au moins 120 000 $ en fonds Bitcoin.

La capture a eu lieu aujourd’hui dans la ville de Malaga, en Espagne, où les autorités locales ont capturé Joseph O’Conner, mieux connu en ligne sous le pseudonyme « PlugWalkJoe », que le FBI a lancé un mandat d’arrêt international contre la collaboration avec diverses agences de sécurité.

Les responsables du piratage de Twitter

Le piratage massif a eu lieu le 15 juillet 2020, au cours duquel un groupe de personnes a pris le contrôle des comptes appartenant à des célébrités et à des entreprises réputées, notamment des personnalités telles que Elon Musk, Warren Buffett, Kanye West, l’actuel président américain Joe Biden et l’ancien Le président Barack Obama.

En raison du piratage, les comptes compromis ont publié des messages faisant la promotion d’une page Web, dans laquelle une campagne trompeuse était proposée dans laquelle les responsables proposaient de renvoyer le double du BTC reçu par les parties intéressées. Bien que l’équipe de Twitter ait réussi à restaurer l’accès quelques heures plus tard, l’arnaque a réussi à capitaliser au moins 120 000 $ en fonds Bitcoin.

Les enquêtes ont révélé que l’attaque était possible grâce à l’utilisation de techniques de phishing, avec lesquelles ils ont pris le contrôle des informations d’identification d’un employé et ont procédé à l’accès à un panneau d’administration, à partir duquel ils ont perpétré la grande escroquerie via les comptes compromis.

L’enquête a conduit à la capture d’un résident de Floride de 17 ans, considéré comme le principal responsable de l’attaque en question. Les autorités ont également trouvé deux autres personnes qui étaient également impliquées dans le piratage respectif.

Quant à O’Conner, le FBI l’accuse de plusieurs chefs d’accusation de complot et d’accès international à des serveurs sans autorisation appropriée. Pour le moment, il reste à voir quelle sera la peine qu’il devra assumer pour les crimes qu’il a encourus.

