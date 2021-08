Les autorités examinent les influenceurs qui font la promotion des escroqueries

17/08/2021 à 09:40 CEST

Sur les réseaux sociaux, il y a un nouveau type d’influenceur. Au lieu de promouvoir des lignes de vêtements et des produits de style de vie, ils favorisent la fraude. Ils montrent beaucoup d’argent, se cachent le visage et certains attirent même de nouvelles recrues en vendant des guides sur la façon de commettre une fraude.

On pourrait penser que ces escrocs et leurs produits illégaux seraient difficiles à trouver, et ils étaient autrefois cachés dans l’ombre du dark web. Mais plus maintenant. Dans le cadre d’une enquête de la BBC, découvert à quel point il était facile de traiter avec les escrocs et d’acheter des guides de fraude en ligne. Un influenceur anonyme qui les vendait a également été démasqué.

Sur les réseaux sociaux, les fraudeurs de la vente au détail en ligne l’appellent « cliqué », ce qui le rend plus sûr. Le fait de commettre une fraude, qui est défini par le service de police Action Fraud comme l’utilisation de la tromperie pour obtenir un avantage malhonnête, souvent financier, sur une autre personne, peut entraîner jusqu’à 10 ans de prison.