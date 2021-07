Les autorités fédérales demandent au juge de laisser les témoins de R. Kelly utiliser des pseudonymes ⋆ 10z viral

Des témoins de “Jane Doe” qui prétendent que le chanteur de R&B R. Kelly sexuellement exploitées en tant que mineures ou en tant que jeunes femmes devraient être autorisées à témoigner sous des pseudonymes ou uniquement sous leurs prénoms, ont déclaré samedi les procureurs fédéraux à un juge.

Dans un mémorandum ouvrant la voie à un procès pour racket le 18 août, le procureur adjoint des États-Unis Elizabeth A. Geddes a fait valoir que la protection de l’identité de ces témoins serait nécessaire à la lumière de la nature « sensible et personnelle » de leur témoignage. Le chanteur est identifié dans les documents judiciaires comme Robert Sylvester Kelly, ainsi que par son nom de scène.

« Les protections limitées demandées par le gouvernement pour les identifiants personnels des victimes-témoins sont raisonnables, nécessaires et appropriées pour protéger leur sécurité et leur bien-être, éviter le harcèlement des victimes-témoins par la presse et d’autres, et prévenir l’embarras injustifié et d’autres des conséquences négatives, telles que des représailles de la part des partisans de l’accusé, la nécessité d’un déménagement ou la perte d’emploi », ont écrit les procureurs dans un mémoire juridique de 15 pages. « Les victimes-témoins devraient témoigner de manière explicite et/ou faire l’objet de témoignages très sensibles et personnels concernant leurs antécédents médicaux et les abus sexuels illégaux commis par l’accusé, dont certains ont eu lieu alors que la plupart des victimes-témoins étaient sous l’âge de 18 ans.

“La longue mémoire d’Internet”

Le gouvernement note que l’affaire a suscité « une attention considérable de la part de sources médiatiques locales, nationales et internationales », citant plus d’une demi-douzaine d’exemples d’articles de presse dans les notes de bas de page.

“Cette attention a non seulement consisté en des discussions concernant l’affaire en général, mais a inclus des tentatives par des membres du public pour déterminer l’identité de Jane Does nommée dans l’acte d’accusation et d’autres témoins potentiels, ainsi que des campagnes en ligne visant des individus présumés être connecté au procès », note la note, en lien avec le rapport de Newsweek sur le documentaire Lifetime Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning.

Deux des victimes présumées de Kelly, identifiées uniquement comme Jane Doe #2 et Jane Doe #3, ont réussi à préserver leur anonymat dans ce contexte, selon les procureurs.

“Alors que Jane Doe #5 a parlé publiquement de certaines de ses expériences avec l’accusé, son témoignage prévu au procès sera plus complet que ses divulgations publiques antérieures et comprendra des informations sensibles qui n’ont pas encore été révélées publiquement”, indique la note. « Révéler publiquement l’identité des victimes-témoins provoquerait une anxiété inutile et une stigmatisation sociale, préoccupations encore renforcées par la notoriété de l’accusé et la longue mémoire d’Internet. »

Jane fait

Selon le gouvernement, Jane Doe #2 devrait témoigner qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré R. Kelly à Chicago en 1999. Un membre de ce que les procureurs qualifient d’« entreprise » de racket l’aurait approchée dans un fast-food. . Les procureurs affirment que le chanteur s’est filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec le mineur, “produisant ainsi de la pédopornographie”.

Jane Doe #3 devrait témoigner qu’elle a rencontré Kelly en 2003 dans un centre commercial à l’extérieur de l’Illinois. Stagiaire à la radio alors au début de la vingtaine, la jeune femme a accepté une invitation à visiter le studio d’enregistrement de la chanteuse pour ce qu’elle pense être lié à son emploi, selon les procureurs.

Les documents judiciaires indiquent ce qui se serait passé ensuite :

Une fois sur place, elle a été escortée dans une pièce du studio par l’un des associés de l’accusé, qui a également pris et fouillé sa valise. Plus tard, alors qu’elle était dans la pièce, une autre associée a fait une copie du permis de conduire de Jane Doe n° 3, lui a demandé de signer ce qu’elle croyait être un accord de non-divulgation et lui a conseillé de ne parler à personne et de garder la tête baissée. Jane Doe #3 a finalement passé environ trois jours dans la pièce, qui était fermée à clé, sans subsistance. Après qu’un membre de l’Enterprise lui ait finalement fourni à manger et à boire, elle est devenue fatiguée et étourdie. Elle s’est réveillée quelque temps après et a vu que l’accusé était avec elle dans la pièce et que ses sous-vêtements avaient été enlevés à son insu ou sans son consentement, ce qui, combiné à d’autres circonstances, a montré que l’accusé l’avait agressée sexuellement alors qu’elle était inconscient.

Jane Doe #5 devrait témoigner qu’elle avait 15 ans lorsqu’elle a rencontré R. Kelly en Floride en 2015. Le chanteur se serait également filmé en train d’avoir des relations sexuelles avec elle, “produisant ainsi de la pornographie juvénile”, selon les procureurs.

“À la suite des actions de l’accusé, Jane Doe #5 a contracté une maladie sexuellement transmissible incurable à l’âge de 17 ans”, affirme la note.

« Respect de leur dignité et de leur intimité »

Les procureurs affirment que forcer ces témoins à s’identifier en audience publique ne servirait qu’à « les harceler, les embarrasser et « les humilier ou les ennuyer » », un résultat que le gouvernement trouve en contradiction avec le « respect de leur dignité et de leur vie privée » que le La loi sur les droits des victimes d’actes criminels a été conçue pour protéger.

“En effet, exiger des victimes de crimes sexuels qu’elles donnent leur nom en public pourrait freiner leur volonté de témoigner, de peur de voir leurs histoires personnelles rendues publiques, et l’embarras et l’humiliation qu’une telle publicité pourrait leur causer alors qu’ils reconstruisent leur vie”, indique le mémo. États.

« En outre, une décision obligeant les victimes-témoins à divulguer publiquement leur identité complète pourrait amener d’autres victimes, y compris des victimes mineures, à éviter de demander l’aide des forces de l’ordre de peur que se manifester ne les expose à davantage de harcèlement et d’embarras, ainsi comme représailles des partisans d’un accusé », poursuit-il.

Les procureurs ont également demandé au juge d’empêcher la divulgation publique de leurs “adresses, noms des membres de leur famille ou lieu de travail exact, le cas échéant”. L’avocat de la défense de R. Kelly Thomas Farinella, qui a représenté le chanteur après des retombées très médiatisées au sein de l’équipe juridique, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Lire la note du gouvernement ci-dessous :

