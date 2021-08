Les autorités fédérales inventent des excuses «absurdes» comme l’obésité pour libérer les clandestins, a déclaré un dénonciateur au Congrès .

in

Un dénonciateur a déclaré au Congrès que l’administration Biden avait inventé des “raisons absurdes” comme l’obésité pour libérer à l’intérieur des États-Unis des immigrants illégaux qui devraient autrement être expulsés, selon une lettre que les législateurs du GOP ont envoyée au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Les représentants Jim Jordan de l’Ohio, Tom McClintock de la Californie et Matt Rosendale du Montana allèguent dans la lettre publiée lundi soir que le dénonciateur a également décrit un effort à la frontière sud des États-Unis pour contourner les règles de la pandémie et risquer la propagation du COVID-19.

“Nous avons récemment appris d’un dénonciateur de première ligne que le Département de la sécurité intérieure (DHS) ignorait les protocoles COVID-19 pour faciliter l’afflux d’étrangers illégaux dans le pays”, ont écrit les législateurs à Mayorkas dans une lettre obtenue par Just the News.

“Le dénonciateur a expliqué que” de nombreux étrangers avec des ordres d’expulsion antérieurs permanents sont libérés de la garde des douanes et de la protection des frontières (CBP) … en violation directe de 8 USC 1231 (a) (5) “, la loi fédérale qui exige la finale d’un étranger l’ordre d’expulsion doit être rétabli », a ajouté la lettre.

“Environ 25 pour cent des étrangers illégaux à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour détention, et que la plupart ont été libérés pour des raisons absurdes, y compris un indice de masse corporelle élevé”, ont affirmé les législateurs. “Le lanceur d’alerte a déclaré que les étrangers illégaux se mangeaient littéralement jusqu’à l’obésité afin d’être libérés.”

Vous pouvez lire la lettre complète ici.

La lettre intervient alors que des responsables américains ont signalé avoir battu un record vieux de deux décennies avec plus de 188 000 migrants illégaux capturés en juin, tandis que les responsables ont constaté une augmentation de 900 % des cas de COVID près de la frontière.

Mayorkas a défendu les efforts de l’administration pour libérer les migrants détenus, allant si loin le week-end dernier à la télévision qu’il a suggéré que l’administration Trump était à blâmer pour une crise qui a commencé après l’entrée en fonction de Biden.

Les législateurs du GOP ont demandé à Mayorkas de leur fournir des réponses à plusieurs questions, notamment le nombre total de :

cas positifs de COVID-19 d’étrangers sous la garde du CBP depuis le 20 janvier 2021, ventilés par mois ; cas positifs de COVID-19 d’étrangers sous la garde de l’ICE depuis le 20 janvier 2021, ventilés par mois ; et des cas positifs de COVID-19 d’étrangers rencontrés par le CBP à la frontière sud et qui ont été testés positifs après avoir été remis à une organisation non gouvernementale depuis le 20 janvier 2021.