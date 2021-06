Les autorités fédérales pourraient envoyer des milliards de dollars d’impôts à Amtrak pour le corridor nord-est ⋆ .

Le gouvernement fédéral pourrait allouer près de 6,6 milliards de dollars en subventions à Amtrak au cours des cinq prochaines années pour des « activités associées au corridor nord-est ».

L’argent est inclus dans la Loi sur les investissements dans les transports de surface de 78 milliards de dollars de 2021. Le projet de loi, que le Comité sénatorial du commerce a avancé cette semaine, alloue 36 milliards de dollars aux projets ferroviaires, dont 25 milliards de dollars sur cinq ans pour le transport ferroviaire interurbain de passagers.

« Ce projet de loi protège les précieuses routes longue distance d’Amtrak, fournit un financement pour combler l’arriéré du projet du corridor nord-est et encourage l’expansion des corridors ferroviaires de passagers avec le soutien de l’État », selon une fiche d’information sur le projet de loi.

L’année dernière, dans une lettre aux législateurs, le président d’Amtrak a déclaré que le chemin de fer avait besoin de plus de 1,7 milliard de dollars en impôts fédéraux pour le corridor. Cette semaine, un porte-parole d’Amtrak n’a pas fourni de détails sur la façon dont le chemin de fer pourrait utiliser les 6,6 milliards de dollars pour le corridor nord-est, qui relie Boston et Washington.

« Amtrak a hâte de travailler avec la Chambre et le Sénat pour résoudre les problèmes les plus critiques pour l’avenir du transport ferroviaire de voyageurs interurbain – un investissement fiable et solide dans l’amélioration de notre infrastructure, de notre flotte et de nos gares et l’expansion du réseau pour desservir davantage d’Amérique avec un service plus rapide et meilleur », a déclaré le porte-parole dans un e-mail à The Center Square.

NJ Transit et la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) opèrent également sur le corridor.

En plus du financement spécifique au transport ferroviaire des passagers, la loi autorise plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans pour des projets de sécurité et d’amélioration ferroviaires. Ce financement comprend 500 millions de dollars par an pour un nouveau programme de subventions visant à éliminer les passages à niveau.

Il augmente également le financement du programme de subventions Consolidated Rail and Infrastructure Safety Improvement (CRISI) et modifie le Programme de financement pour la réhabilitation et l’amélioration des chemins de fer (FERR).