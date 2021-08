Les autorités financières du Royaume-Uni déclarent que Binance n’est pas capable d’être supervisée correctement Crypto new media

Publicité





La Financial Conduct Authority (FCA) a mis à jour son avertissement aux consommateurs contre Binance le 26 juin. La mise à jour indiquait que Binance Markets Limited, une filiale britannique de l’échange mondial de crypto-monnaies, s’était « conformée à tous les aspects des exigences ». préalablement placé dessus.

Dans une note de surveillance datée du 25 juin mais qui vient d’être rendue publique dans le cadre de la mise à jour, la FCA a déclaré que Binance Markets Limited n’était pas en mesure d’être efficacement supervisée par la FCA. Par conséquent, le régulateur a considéré qu’il s’agissait d’une préoccupation sérieuse.

L’avertissement initial de la FCA indiquait aux consommateurs que Binance fonctionnait sans aucune forme d’autorisation, d’enregistrement ou de licence pour mener des activités réglementées au Royaume-Uni.

Binance et sa filiale ont été invitées à remplir des exigences qui comprenaient la fin de toutes les offres considérées comme réglementées par la FCA ; afficher sur leur site Web ainsi que sur tous les autres canaux de communication que la bourse n’est pas autorisée à exercer une activité réglementée dans le pays et à supprimer toutes les formes de publicité. En plus de cela, Binance devait également rendre compte de leur conformité et conserver tous les enregistrements de leurs utilisateurs basés au Royaume-Uni.

La mise à jour confirme que l’organisme de surveillance réglementaire n’a pas levé les restrictions qu’il a imposées à Binance d’offrir ce qu’il considère comme des activités réglementées.

L’action de la FCA contre Binance à l’époque faisait partie d’une série de plaintes déposées contre la bourse au cours de la période. Au cours de la même période, les régulateurs aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Malaisie, pour n’en nommer que quelques-uns, ont également émis des avertissements similaires contre l’échange, certains ouvrant même des enquêtes sur leurs opérations.

Cependant, depuis lors, Binance a pris des mesures pour s’aligner sur les régulateurs du monde entier. Le respect de la directive FCA qui a essentiellement réduit une grande partie de son activité en est une indication. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao également CZ, semble également ressentir cela. CZ dans un tweet a directement cité la mise à jour de la FCA.

“Mise à jour du 25 août 2021. Le 25 juin 2021, la FCA a imposé des exigences à Binance Markets Limited. L’entreprise s’est conformée à tous les aspects des exigences »

Dans un tweet plus récent, il a récapitulé que l’échange s’efforçait de prouver que ses sceptiques avaient tort par ses actions.

Binance a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement envers ses clients et a réorienté ses opérations pour la rendre plus conforme à la réglementation. La bourse a mis fin à certains de ses services tels que les produits dérivés et les jetons d’actions dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, les Pays-Bas et le Brésil à la suite des plaintes des régulateurs. Binance a également abaissé l’effet de levier maximum qu’il offre à 20x pour aider les traders à faire des paris moins risqués.

Tout cela a également été suivi par l’échange resserrant ses exigences de connaissance de votre client (KYC) pour ses utilisateurs et procédant à des embauches stratégiques pour renforcer son équipe afin de pouvoir communiquer correctement avec les régulateurs. L’une de ces embauches est la nomination récente de Richard Teng, l’ancien PDG de l’organisme de surveillance financière d’Abou Dhabi, Abu Dhabi Global Market, à la tête des opérations de la bourse à Singapour.