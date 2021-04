Les autorités fiscales norvégiennes veulent que les investisseurs déclarent volontairement leurs revenus cryptographiques

Compartir

L’administration fiscale norvégienne souhaite que les gens déclarent volontairement leurs revenus de crypto-monnaie avant la date limite d’avril pour le dépôt des déclarations de revenus.

Dans un long post administratif, il a publié une démographie des détenteurs de crypto-monnaies, notant qu’environ 4700 personnes sur environ 235000 ont déclaré dans la déclaration de revenus 2019 qu’elles possédaient ou tiraient des bénéfices de transactions à la frontière des monnaies numériques.

L’administration fiscale a déclaré que tout détenteur ou commerçant de crypto-monnaie qui refuserait de déclarer ses revenus dans la déclaration de revenus “risquerait de payer des impôts supplémentaires”.

“Nous pensons qu’une grande partie de l’écart est due au fait que certains propriétaires de crypto-monnaie supposent à tort que la crypto-monnaie est préchargée dans la déclaration de revenus et n’ont pas pensé que ce sont eux qui doivent l’inclure”, a déclaré le senior du Norvégien. Conseiller de l’administration fiscale Marius Johansen. “Notre expérience est que la plupart des gens suivront toutes les lois et réglementations, et nous aiderons ceux qui investissent dans la cryptographie à bien faire les choses.”

L’administration fiscale semble faire beaucoup de recherches et a déclaré que contrairement à la croyance populaire, les utilisateurs ne sont pas anonymes. Selon Johansen, les transactions cryptographiques sont “plus visibles que beaucoup de gens ne le pensent” et l’agence a suivi de près l’activité, identifiant “plusieurs dizaines de milliers de personnes” qui n’ont pas déclaré avec précision leurs impôts dans le passé.

De nombreux pays, y compris les États-Unis d’Amérique, utilisent des stratégies viables pour que les détenteurs de crypto-monnaie déclarent leurs gains en capital. L’Internal Revenue Service des États-Unis est particulièrement direct dans la lutte contre l’évasion fiscale des crypto-monnaies, et pour cela, il a demandé l’aide de sous-traitants fiscaux privés pour gérer le processus.

De nombreuses entreprises mettent également en œuvre des solutions qui faciliteront le processus de déclaration de revenus. Les autorités gouvernementales créent également une incitation pour les journalistes, par exemple. L’administration fiscale norvégienne a noté que ceux qui auraient pu subir des pertes peuvent bénéficier d’une déduction si leurs réclamations sont étayées par l’échange approprié.

Source de l’image: Shutterstock